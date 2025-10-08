法人向けエネルギー管理システム「かんでんＢｉｚ（ビズ）」の提供開始！キャンペーンエントリー＆ログインでＡｍａｚｏｎギフトカードプレゼント！

「かんでんＢｉｚ」の概要

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望、以下、関西電力）は、この度、法人のお客さま向けに、関西電力とご契約いただいている電気・ガスおよび各種ソリューションサービス（※１）の料金やＣＯ２排出量等を企業単位で一括管理できるエネルギー管理システム「かんでんＢｉｚ(https://sol.kepco.jp/kandenbiz/)」（以下、本システム）の提供を本格的に開始します。

電気、ガス、太陽光発電オンサイトサービスおよび空調制御サービスの料金・使用量および本システムで算出したＣＯ２排出量（削減量）を自動で企業単位に一括管理できるシステムは、国内初（※２）です。

本システムをご利用いただくことで法人のお客さまの脱炭素への取組み状況を「見える化」し、エネルギー管理の効率化やコスト削減を実現します。

本システムのご利用は無料です。

「かんでんＢｉｚ」の主な機能

本システムでは、一つのＩＤで企業単位の管理が可能です。関西電力とご契約いただいている電気・ガス、ソリューションサービスに関する複数契約（※３）に基づく料金、電気・ガスの使用量・ＣＯ２排出量、契約地点毎の使用実績比較、使用実績の変動要因などを確認することができます。

加えて、ソリューションサービスでは、例えば「太陽光発電オンサイトサービス」をご契約のお客さま向けにＣＯ２削減効果などの表示機能も備えています。

※１ 再生可能エネルギーの導入を支援する「コーポレートＰＰＡ」や「太陽光発電オンサイトサービス」、空調制御によって省エネルギーを実現する「おまかＳａｖｅ-Ａｉr」など。

※２ 未来トレンド研究機構調べ（２０２５年１０月８日（水）時点）

※３ 関西電力とご契約をいただいている電気（特別高圧・高圧）・大口ガス・一部ソリューションサービスを対象としています（２０２５年１０月８日（水）時点）。

「かんでんＢｉｚ」お申込みキャンペーンについて

２０２６年２月２８日（土）までに、キャンペーンサイトへのご登録とログインを実施いただいたお客さまには、期間限定で５００円分のＡｍａｚｏｎギフトカードを進呈するキャンペーンを実施します。

※キャンペーンの応募および特典の進呈には条件があります。

キャンペーンへの参加方法およびお申込み条件の詳細は下記専用サイトからご確認ください。

▼キャンペーン専用サイト

https://sol.kepco.jp/kandenbiz/cp2025/

▼かんでんＢｉｚサイト

https://sol.kepco.jp/kandenbiz/