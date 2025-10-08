Aeson Power、データセンター・ワールド・アジア2025で ナトリウムイオン電池および双極性UPSソリューションを展示

シンガポール、2025年10月8日 /PRNewswire/ -- オーストラリアの統合エネルギーソリューション大手であるAeson Powerは、シンガポール・エキスポ＆コンベンションセンターで開催された「データセンター・ワールド・アジア2025」において、最新のナトリウムイオン電池技術と双極性技術を展示しました。同社は、データセンターや通信機器向けに、効率性、安全性、安定性を向上させるバックアップ電源ソリューションの包括的な製品群を発表しました。





大規模インターネットデータセンター（IDC）、過酷な環境にある屋外通信基地局、電力網が不安定な地域からの高まる需要に対応するため、Aeson Powerはナトリウムイオン電池技術をベースにした3つのソリューションを導入しました。

高効率IDCバックアップ - 12V200Ah鉛蓄電池システムに代わる、モジュラー48V80Ahパックを使用した6C高レートナトリウムイオン電池ソリューション。バッテリー容量を70%削減し、重量と体積を50%以上削減し、冷却エネルギー消費量を50%以上削減します。

通信用屋外耐性 - 48V50Ahナトリウムイオン標準モジュール 不安定な電力系統条件や極端な気候条件向けに設計され、-40℃から高温まで動作します。リチウムイオン電池と比較して、より長いサイクル寿命、高い安全性、予測可能な長期コストを実現します。

汎用UPS代替：東南アジア、南アジア、アフリカなどの不安定な電力網地域向けの12V100Ahナトリウムイオン電池。鉛酸電池と比較して重量が50%軽量、中長期バックアップ時間が25%以上延長、深サイクル寿命が5倍、浮動充電にも対応しています。

さらに、Aeson Powerは大規模IDCバックアップ向けの双極性電池技術も紹介しました。新TUSシリーズは、高度な双極性電極と3D積層接続技術を採用し、内部抵抗を70%削減し、12Vユニットあたり約0.9Vの放電電圧を向上させます。これは、5分間の出力密度を35%向上させ、サイズと重量を15%以上削減することで、従来の鉛酸蓄電池に比べて優れた代替製品となり、システムコストの削減にも貢献します。

Aeson Powerは、中国における30年にわたる成熟した鉛蓄電池製造の実績を基に、信頼性が高くコスト効率の高い鉛蓄電池の提供を継続しています。高度なCCCPおよびCOSプロセスを採用したHRシリーズは、短時間バックアップが必要なデータセンター用途に最適であり、FABシリーズは長時間スタンバイ用途に適しています。

エネルギー貯蔵・バッテリーソリューションのグローバルリーダーとして、Aeson Powerは、安全でクリーン、かつ低コストのエネルギー供給を目指し、世界中のあらゆる業界・地域に、ナトリウムイオン電池の革新技術と高度なバックアップ電源システムを提供しています。 当社は、UPSや通信機器向けナトリウムイオン電池ソリューションの分野でリーダー的存在であり、性能と信頼性において新たな基準を確立しています。

報道関係者お問い合わせ先：

Ivans Xu、ivansxu@aesonpower.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com