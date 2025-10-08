MiTAC ComputingとTonomia、再生可能エネルギーを活用したAIインフラ構築に向け戦略的パートナーシップを締結

サンフランシスコ、2025年10月8日 /PRNewswire/ -- MiTAC Holdings Corporation（TSE:3706）の子会社であり、サーバープラットフォームの設計および製造をリードする企業であるMiTAC Computing Technology Corporationと、分散型AI向けの再生可能エネルギーソリューションを提供するベルギーの革新的企業であるTonomiaはこの度、再生可能エネルギーによって駆動される持続可能なAIインフラの実現に向けた戦略的パートナーシップを強化するための覚書（MOU）を締結したことを発表しました。この覚書は、米国西海岸におけるベルギー経済使節団の公式訪問中に、サンフランシスコのパレスホテルにて正式に調印されました。式典には、要人、米国およびベルギー両国の政府関係者、ならびにアストリッド王国王女殿下がご臨席されました。



Tonomia SRL. represented by Founder & CEO Dr. Mustapha Belhabib. MiTAC Information Systems Corp. represented by President Charlotte Chou. MiTAC Computing Technology USA Corp. represented by General Manager Raymond Huang.



この画期的な合意は、MiTACの先進的なGPUサーバー技術とTonomiaの革新的な再生可能エネルギーソリューションを結集し、世界中の企業向けに低炭素かつ高性能なAIクラスターを実現するものです。この協業を通じて、両社はクリーンエネルギーとインテリジェント・インフラストラクチャを活用してデータセンター運用の変革に取り組み、環境に配慮したソリューションによって次世代AIを支援していくことを目指しています。

「Tonomiaとのパートナーシップは、データセンターにおけるオープンイノベーションと実践的な持続可能性へのMiTACの取り組みを示すものです」と、MiTAC Computing Technologyの社長であるRick Hwang氏は述べました。「当社の業界をリードするGPUサーバーとTonomiaの再生可能エネルギープラットフォームを組み合わせることで、エネルギー集約型運用による環境負荷を低減しながら、次世代AIアプリケーションおよび高性能コンピューティングの発展を推進しています。」

Tonomiaのモジュラー型アプローチは、ソーラーカーポート、オンサイト蓄電システム、分散型AIインフラを網羅しており、十分に活用されていない駐車場を電気自動車およびAIデータセンターのワークロード向けクリーンエネルギーハブへと変革します。この統合モデルは、グリーンエネルギーを創出するだけでなく、排熱を活用して施設全体の効率を高め、最適化されたグリッド支援により建物の所有者や運営者にも利益をもたらします。

「AIの急速な成長に伴い、次世代アプリケーションを支えるためには持続可能なエネルギー供給が不可欠です」と、Tonomiaの創業者兼CEOであるMustapha Belhabib博士は述べました。「MiTACと力を合わせることで、顧客は真に持続可能な基盤の上に高性能なGPU対応AIクラスターを展開できるようになります。」

MiTAC ComputingとTonomiaは、再生可能エネルギーと人工知能の融合点において、環境に優しいコンピューティングのためのスケーラブルで実用的なソリューションを提供し、世界中の顧客がよりスマートでグリーンなデジタルインフラを構築できるよう支援しています。

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界の専門知識に裏打ちされた、包括的でエネルギー効率の高いサーバーソリューションを提供しています。MiTAC Computingは、AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門としており、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにおいて妥協のない品質を保証するための厳格な手法を採用し、性能と統合性を完全に実現しています。あらゆるレベルで品質にこだわるこの姿勢こそが、MiTAC Computingを業界内で際立たせる要因となっています。

グローバルな展開と、研究開発・製造から世界規模のサポートに至るまでのエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。これにより、最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現し、各企業の多様なビジネスニーズに応えます。AIおよび液冷技術の最新の進歩を活用し、MiTACブランドをIntel DSGおよびTYANのサーバー製品と統合することで、MiTAC Computingは革新的で高効率かつ高信頼性のサーバー技術、そしてハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションによって際立ち、企業が将来の課題に対応できるよう支援しています。

当社の公式ウェブサイトはこちらをご覧ください：https://www.mitaccomputing.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

