Klipsch Heritage シリーズスピーカー新製品『Jubilee』『Klipschorn AK7』『La Scala AL6』受注開始

Klipsch（クリプシュ）は、Heritage シリーズスピーカー新製品、『Jubilee』、『Klipschorn AK7』および『La Scala AL6』を11月4日より受注開始いたします。

2025 東京インターナショナルオーディオショウにてデモを行います。

10 月17 日より東京国際フォーラムにて開催される「2025 東京インターナショナルオーディオショ

ウ」G602 エソテリックブースにて『Jubilee』のデモを行います。

■Heritage シリーズの新しいフラグシップ『Jubilee』

・ ポール W. クリプシュの夢

Jubilee (ジュビリー)は、創業者ポール W. クリプシュ（PWK）の生涯最後のプロジェクトです。彼の夢は、最も熱心なオーディオ愛好家をも満足させるスピーカーを創造することでした。当初はKlipschorn（クリプシュホーン）の後継モデルとして設計されましたが、PWK はすぐにKlipsch Jubilee が

Klipschorn を遥かに超える存在になることを確信したのです。

・夢の実現

Jubilee は、特許取得済みのホーンローデッド・ベンテッド低域エンクロージャー（折り曲げホーン＋ポート型エンクロージャー）、新開発のコンプレッション・ホーン・ドライバーなど、最新の音響技術を採用。究極のリスニング体験を実現する2 ウェイ・フルレンジ・ホーンスピーカーです。

・クリアなサウンドを実現するアクティブ・クロスオーバー

付属のアクティブ・クロスオーバーは出力のロスを最少化し、ドライバーのタイム・アライメントと位相を正確に調整することで、サウンドのリアリティーを極限まで高めます。

◼ 仕様

・形式: 2 ウェイ・フル・ホーンロード・ラウドスピーカー

・周波数特性 18Hz ～ 20kHz （+1.75dB/－3dB）

・能率 （平均能率） HF 110dB LF 107dB

・許容入力 （定格/ピーク）HF 100W / 400W LF 300W / 1200W

・最大SPL 125dB/1m （Jubilee アクティブ・クロスオーバー使用時）

・公称インピーダンス HF 16Ω （最小 7.6Ω @4.3kHz）LF 8Ω （最小 3.5Ω @160Hz）

・クロスオーバー周波数 340Hz

・HF ドライバー K-693 7 インチ・チタンダイアフラム・コンプレッションドライバー（5 インチ・ボイスコイル）

・ LF ドライバー K-283 12 インチ・繊維複合コーン・ウーハー ×2

・エンクロージャー材 MDF （突板）

・外形寸法 （WHD） 127cm × 176cm × 77cm

・質量 HF 部 36kg :LF 部 150kg

・ 仕上げ ブラック・アッシュ、アメリカン・ウォルナット

・ アクティブクロスオーバーユニット付属

◼美しいデザインをまとった『Klipschorn AK7』

・あなたの伝説を築く

Klipsch が初めて作り上げたスピーカーKlipschorn（クリプシュホーン）。この伝説のスピーカーがかつてないほど大胆に、そして美しいデザインに進化しました。新しいKlipschorn AK7 プレミアム・スピーカーは、ブラックアッシュ、アメリカンウォルナット、新色のアメリカンオーバーンのブックマッチ仕様突板仕上げを採用。さらに、新設計の拡張フェーズプラグ、シネマ・グレードの3 インチ・コンプレッション・ドライバー、特許取得のTractrix ミッドレンジホーンにMumps テクノロジーを搭載。オプションのアクティブ外部DSP により、Klipsch 伝統のスピーカーから最大限の性能を引き出します。

・ すべてはここから始まった

Klipschorn は75 年以上にわたり、高能率ホームオーディオの代表的存在であり続けています。Klipsch

の初号機であり、最も長く生産し続けているKlipschorn は、ポール・W・Klipsch のサウンドへのアプローチの全てを体現する存在として、生演奏のパワー、ディテール、エモーションを演奏会場からリビングルームへとお届けします。

◼仕様

・仕様 － 3 ウェイ・フル・ホーンロード・ラウドスピーカー

・周波数特性 34Hz ～ 19kHz （±4dB）、1/8 空間無響測定能率 103dB、ピンクノイズ、2.83V、1m、34Hz ～ 19kHz

・許容入力 （定格/ピーク）100W / 400W

・最大SPL 120dB、ピンクノイズ、1m、20V、34Hz ～ 19kHz

・公称インピーダンス 8Ω （最小 4Ω @50Hz）

・クロスオーバー周波数 380Hz、2,900Hz

・HF ドライバー K-771 コンプレッションドライバー（拡張フェーズプラグ）＋ K-792 ホーン

・ミッドレンジ K-1133-HP 3 インチ・コンプレッションドライバー ＋

・K-406M トラクトリクス・ホーン （Mumps テクノロジー）

・LF ドライバー K-33-E 15 インチ・ウーハー（フル・ホーンロード方式）

・エンクロージャー材 MDF （突板）、1/2 インチ合板

・入力端子 5 ウェイ・メタル・バインディングポスト

・ 外形寸法 （WHD） 80cm × 136cm × 72cm

・質量 118kg

・仕上げ アメリカン・オーバーン、ブラック・アッシュ、アメリカン・ウォルナット

・アクティブ・クロスオーバー（別売）2026 年発売予定

◼ミラノのスカラ座に敬意を表して名付けられた『La Scala AL6』

・夢を叶えるサウンド

La Scala（ラ・スカーラ）は、銘機Klipschorn（クリプシュホーン）のマジックをよりコンパクトに、しかも妥協なくまとめたモデルです。

・60 年を超える伝統のサウンド

1963 年に登場したLa Scala は、ポール W. クリプシュがアーカンソー州知事候補のウィンスロップ・

ロックフェラーに提供し、政治キャリアの後半に列車内の演説で使用されたことで知られています。

La Scala AL6 は、この歴史ある伝説的なスピーカーを現代的にアップデートしたモデルで、ポール・W・クリプシュがLa Scala の登場から遡ること15 年以上前に確立した基本原理を忠実に守りつつ、現

代的な音質とデザインを両立させています。

仕様

・形式 － 3 ウェイ・フル・ホーンロード・ラウドスピーカー

・周波数特性 40Hz ～ 19kHz（±4dB）、1/4 空間無響測定

・能率 103dB、ピンクノイズ、2.83V、1m、40Hz ～ 19kHz

・許容入力 （定格/ピーク）100W / 400W

・最大SPL 120dB、ピンクノイズ、1m、20V、40Hz ～ 19kHz

・公称インピーダンス 8Ω （最小 3.2Ω @70Hz）

・クロスオーバー周波数 425Hz、2,900Hz

・HF ドライバー K-771 コンプレッションドライバー（拡張フェーズプラグ）＋ K-792 ホーン

・ミッドレンジ K-1133-HP 3 インチ・コンプレッションドライバー ＋ K-406M トラクトリクス・ホーン（Mumps テクノロジー）

・ LF ドライバー K-281 12 インチ・ウーハー（ホーンロード・ベント方式）

・エンクロージャー材 MDF （突板）

・入力端子 5 ウェイ・メタル・バインディングポスト

・外形寸法 （WHD） 63cm × 100cm × 65cm

・質量 93kg

・仕上げ アメリカン・オーバーン、ブラック・アッシュ、アメリカン・ウォルナット

・アクティブ・クロスオーバー（別売）2026 年発売予定

Jubilee を頂点とするKlipsch Heritage スピーカーラインナップ

受け継がれる伝統

卓越した先見性と湧き揚がる情熱の持ち主、創業者ポール・W・クリプシュは、1946 年、

Klipschorn スピーカーの開発を通じて、コンサートホールの細部まで再現した感動を世界中の家庭

に届けることを目指しました。創業から80 年近く経った今日でも、Klipsch Heritage スピーカー

は、アメリカ アーカンソー州 ホープにある彼の最初の工場で、今もなおハンドメイドされていま

す。

力強く緻密に湧き揚がる情感

創業者ポール W. クリプシュの夢は、私たちが作るすべての伝説的なHeritage スピーカーに生き続

けています。生涯使えるように作られた高性能で美しいスピーカーは、今後何十年にも渡り、ご家

庭に幸福をもたらすでしょう。

