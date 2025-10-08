SHIBUYA109阿倍野店が高校生と新商品開発クックハウスの期間限定オリジナルパン第三弾「月影パン」を10月11日（土）から10月31日（金）販売！

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらない事業展開を行う株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、社長：石川あゆみ）が運営するSHIBUYA109阿倍野店では、地域の高校生と共に株式会社ダイヤ（本社：大阪府大阪市、社長：多田俊介）が運営

するクックハウスの新商品4種を開発しました。第三弾の期間限定オリジナルパンとして、2025年10月11日（土）～10月31日（金）に「月影パン」をクックハウス店舗（関西20店舗）にて発売します。

＜商品概要＞

■月影パン テイクアウト 324円（税込）

「あんこが大好きだけど実際にあんぱんを買う機会はほとんどない」「白玉とあんこのスィーツは大好きだから、パンになれば買ってみたい！」「パイのような生地を使用して和と洋を楽しみたい」という発案者の想いから誕生した一品。

特徴は、サクッとしたデニッシュ生地の上に、小倉こし餡・つぶ餡、五色豆・白玉団子をトッピングした、和と洋が楽しめるパンとなります。ラッピングサービスや試食販売など、学生たちが店頭プロモーションを企画しました。ラッピングは「和」テイストを取り入れているためお土産としてはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美としてもお楽しみいただけます。

月影パンは、関西20店舗あるクックハウスにて、10月11日～10月31日まで期間限定で販売致します。

■今回の取り組みの実施背景

SHIBUYA109阿倍野店では、「Making You SHINE！-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、若者や地域を応援する様々な取り組みを実施しています。

今回の新商品開発は、SHIBUYA109阿倍野店が全面サポートしている「地域の高校生との部活動」の取り組みの中で生まれたプロジェクトです。部活動は、高校生の視点で新たなビジネスアイデアを考えることを目的とし、月に２回のペースでビジネスについての学びや、グループワークで意見交換するなどの活動をしています。SHIBUYA109阿倍野店は、2022年1月から、活動場所の提供やワークショップの開催等を通じたサポートを行っています。サポートをする中で、「高校生の学びを形にしたい」という想いが生まれ、2022年3月から商品開発プロジェクトがスタートしました。今回、第3弾となるプロジェクトメンバーは大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校（所在地：大阪府大阪市、校長：堀内 泉）の「ビジネスマネジメントクラブ」所属の3年生10名。SHIBUYA109阿倍野店も進行としてサポートに入り、メンバーと共に約5カ月かけて新商品について考え、今回の期間限定で4種のパンの発売が決定しました。

SHIBUYA109阿倍野店では今後もこのような取り組みを続け、ターゲットとしているaround20 （15～24歳）の持つ想いを叶える為のお手伝いを続けていく予定です。

■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント 会社概要

SHIBUYA109 渋谷店（東京都・渋谷区）を中心とした 3つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を 輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設 立：2017年4月3日

代表者：代表取締役社長 石川 あゆみ

本 社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-6-17

URL : https://www.shibuya109.co.jp/

■株式会社ダイヤ 会社概要

今年創業79周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市）が運営する「クックハウス」は「パンでしあわ

せ」を経営理念とし、パンを通じて、食べる人・作る人・食材を育む人、パンに関わるすべての人々が

幸せを感じ、地域に愛され続ける企業を目指して、日々パン作り、販売を行っています。

設 立：1952年10月13日

代表者：代表取締役社長 多田 俊介

本 社：〒544-0001 大阪市生野区新今里2-13-8

URL : https://www.cookhouse.jp/

■大阪ビジネスフロンティア高等学校 概要

大阪ビジネスフロンティア高等学校では、大阪の新産業創造を狙い、企業の精神にあふれ、国際ビジ

ネス社会で活躍する高度な専門性を備えたビジネススペシャリストを育成します。「守・破・離」の校訓

のもと、国際社会で活躍する向上心にあふれた人材の育成に取り組みます。そして、国際ビジネス社

会で生きていくうえで必要な「英語」・「情報」・「会計」の三つの知識や技術とともに、授業や課外活動

を通して、社会人として確実に必要とされる『社会人基礎力』としての「考え抜く力」「前に踏み出す勇

気」「チームで働く力」をしっかりと身につける教育を行っています。商業教育の伝統を受け継ぎながらも、

次世代に通じる新たな形もうみださなければなりません。そしてその新たなる境地にも満足をせず、更に

次の姿を求め続けます。

学校名：大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 Osaka Prefectural Osaka Business

Frontier Senior High School

校 長：堀内 泉 / HORIUCHI,Izumi

URL ：https://obf-hs.com/