《ZETT》高いグリップ性とデザイン性を兼ね備えたハイブリッドモデル！一般用バッティンググラブ【GRAPHIC GRIP GLOVE】限定モデル登場！
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)は、高いグリップ性とデザイン性を兼ね備えたハイブリッドモデル、一般用バッティンググラブ【GRAPHIC GRIP GLOVE】限定モデルを発売しました。
リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/251007
【GRAPHIC GRIP GLOVE】2025FW限定モデルは以下の4点の特長を備えています。
【GRAPHIC GRIP GLOVE】4つのポイント
1：グラフィックシリコングリップ
シリコンプリントを施し、グリップ力向上。特徴的グラフィックを採用しデザイン性もアップ。
2：クッションパッド
手の甲にクッション材を搭載することで手袋との密着度が高まりフィット感がアップ。
3：指先ニット構造
こぶしから指先にニットを使用し、握り込む際のストレスを軽減。
4：ワイドネオプレーンベルト
伸縮性の高いネオプレーンベルトがソフトなフィット感を実現。ワイド設計で手首のホールド感もアップ。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/517_1_15d4132dc4c37e934b0350ec65513b0e.jpg?v=202510080757 ]
BG18523B 製品情報ページはこちら :
https://zett-baseball.jp/products/bg18523b
・ゼット ベースボールオフィシャルサイト
https://zett-baseball.jp/
・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】
https://zettshop.net/brand/baseball
