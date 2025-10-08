【10/16（木）博多】楽天ショップ運営者向け｜“売上”ではなく“利益”にフォーカスした『ECXPO2025』大阪、名古屋に続き開催

日本ECサービス株式会社

楽天市場などモール出店企業向け会員制サポートサービス『ECマスターズクラブ』を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：清水将平）は、『ECXPO2025 (https://www.ec-masters.club/p/ecxpo2025)博多(https://www.ec-masters.club/p/ecxpo2025)』を2025年10月16日(木)に開催します。

このイベントは、「本当に見るべきは“売上”ではなく“利益”！利益経営への転換」をテーマに、楽天市場で「売上があるのに儲からない」という課題を抱えるショップの経営者から実務スタッフまでを対象にしたものです。当社は、EC事業者の皆様が直面する「売上があるのに儲からない」という課題を解決し、利益を追求できるEC経営への転換を支援する具体的な事例とヒントをお届けします。

開催の背景

このイベントは、楽天市場で「売上があるのに儲からない」という課題を抱えるショップが急増し、売上好調に見えていたショップが倒産するというニュースが珍しくなくなってきた現状に基づいて企画しました。広告費・手数料・ポイント・配送料など、あらゆるコストが利益を圧迫し、本当に見るべき数字を見失いがちな現状に対し、日本ECサービス株式会社は、ECマスターズクラブによる実践的なノウハウ提供とEC事業者の成功支援を通じて、EC事業者の持続的な成長とEC業界全体の活性化を実現したいと考えています。

大阪と名古屋では満員御礼！170名以上の楽天ショップに参加いただきました

8月22日(金)に開催した大阪会場では100名、9月16日(火)に開催した名古屋会場では70名を超える楽天ショップオーナー・スタッフの皆様にご参加いただき、大盛況となりました。参加者からは、「理解が深まった」「すぐに取り入れたい内容ばかり」といったお声を多数いただき、会場だからこそ共有できるリアルな事例や、すぐに実践できるノウハウをたっぷりとお届けすることができました。その結果、大きな反響をいただき、今回、博多での追加開催が決まりました。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96846/table/217_1_8d57f1a49e056ccabdb9c67e455104dd.jpg?v=202510080328 ]

プログラム・内容

このイベントでは、プロの楽天コンサルタントが語る“利益を可視化する仕組みづくり”、月商1億円超・SOY受賞店舗による“利益を増やす広告運用”の実践例、そして公開コンサルティングを会場版でお届けし、皆さまからお寄せいただくご質問・ご相談にお答えします。

また、登壇者は樋口 幸太郎 氏（株式会社Bizgem 代表）、小野 稜太 氏（ec vision株式会社 代表）、清水 将平 氏（日本ECサービス株式会社 / 株式会社ECXグループ 代表）を予定しており、参加者は会場でのリアルな事例や、すぐに実践できるノウハウをお届けします。

参加者は懇親会での参加者同士の交流、ECのプロフェッショナルとの直接対話を通じて、貴重な学びと交流の機会を得ることができます。

登壇者紹介

樋口 準太郎 氏（株式会社Bizgem 代表取締役）

慶應義塾大学卒業後、伊藤忠商事株式会社を経て、Unistyle株式会社を共同創業。その後、子供服D2Cブランド「pairmanon」を運営する株式会社オープンアンドナチュラルにて取締役COOとして売上20億円、営業利益1.7億円規模に成長させる。2022年12月に株式会社Bizgemを設立し、EC経営の実務に基づいた利益追求型コンサルティングを提供。

小野 稜太 氏（ec vision株式会社 代表取締役）

早稲田大学在学中にEC支援会社でインターンを経験し500社以上を支援し運営代行なども経験する。三越伊勢丹HD内でのSEを経て、EC支援会社に転職。創業初期メンバーとして2,000社以上のEC事業者サポート。セミナー参加人数は5,000名を超える。その後、独立し楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞店舗を含む多数の有名店舗を支援。楽天グループ株式会社より依頼され中・上級者向けセミナー講師も務める。

清水 将平 氏（日本ECサービス株式会社 代表取締役）

ECマスターズクラブを運営し、2,500以上の楽天ショップを支援。楽天ショップの売上アップに貢献するツールやノウハウを提供し、多くのEC事業者の成功をサポートしている。著書『楽天市場 最強攻略ガイド』はAmazon売れ筋ランキング1位を獲得。

お問い合わせ

本プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

- 日本ECサービス株式会社ホームページ：https://ec-masters.co.jp/- 電話番号：03-6682-9997- メール：seminar@ec-masters.net- 所在地：東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前2階