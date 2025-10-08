『2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’』千葉・兵庫公演 10/8(水)18時より一般販売1次(先着)受付開始！

写真拡大

株式会社 J HARMONY

TAEMIN がTAEMateと創る新たな物語、『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』の開催が決定いたしました！


9月13日(土)の神奈川公演を皮切りに、全国5都市11公演を巡ります。



神秘性と幻想性を纏いながら、 'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかに。


さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観をお届けします。


ぜひご期待ください。



千葉・兵庫公演 本日10月8日(水)18時より一般販売1次(先着)受付がスタート！






【公演タイトル】


2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'



【公演スケジュール】


■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY


2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00


2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00



■兵庫 / GLION ARENA KOBE


2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00


2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00



※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。


※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット料金】


■一般チケット


\13,800 (税込)



※未就学児入場不可


※別途プレイガイドの手数料がかかります。



【枚数制限】


1名様につき各公演2枚まで



【千葉・兵庫公演 一般販売1次お申込み(先着)】
■受付期間：2025年10月8日(水)18:00～10月22日(水)23:59



チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/2025taemin-arenatour/


ローソンチケット：https://l-tike.com/taemin/


イープラス：https://eplus.jp/taemin/



【その他販売スケジュール】


≪千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY、兵庫 / GLION ARENA KOBE≫



FC限定アップグレード受付(抽選)


受付期間：2025年10月17日(金)18:00～10月22日(水) 23:59



一般販売2次(先着)


受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで


※10/30(木)0:00～11/1(土)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。



■問い合わせ


TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局


support@taemin.jp　


平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)



テミン ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://taemin.jp/　


テミン ジャパン オフィシャルX：@TAEMIN_JPofficl　