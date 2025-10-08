『2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’』千葉・兵庫公演 10/8(水)18時より一般販売1次(先着)受付開始！
TAEMIN がTAEMateと創る新たな物語、『2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'』の開催が決定いたしました！
9月13日(土)の神奈川公演を皮切りに、全国5都市11公演を巡ります。
神秘性と幻想性を纏いながら、 'Veil'(ベール)の奥に潜むテミンの“また違った姿”を、舞台上で明らかに。
さらに6年ぶりのアリーナツアーはバンドによる生演奏もあり、これまでとはひと味違う“音”で感じる唯一無二の世界観をお届けします。
ぜひご期待ください。
千葉・兵庫公演 本日10月8日(水)18時より一般販売1次(先着)受付がスタート！
【公演タイトル】
2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'
【公演スケジュール】
■千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月29日(土) 開場16:00/開演17:00
2025年11月30日(日) 開場15:00/開演16:00
■兵庫 / GLION ARENA KOBE
2025年12月24日(水) 開場17:00/開演18:00
2025年12月25日(木) 開場17:00/開演18:00
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■一般チケット
\13,800 (税込)
※未就学児入場不可
※別途プレイガイドの手数料がかかります。
【枚数制限】
1名様につき各公演2枚まで
【千葉・兵庫公演 一般販売1次お申込み(先着)】
■受付期間：2025年10月8日(水)18:00～10月22日(水)23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/2025taemin-arenatour/
ローソンチケット：https://l-tike.com/taemin/
イープラス：https://eplus.jp/taemin/
【その他販売スケジュール】
≪千葉 / LaLa arena TOKYO-BAY、兵庫 / GLION ARENA KOBE≫
FC限定アップグレード受付(抽選)
受付期間：2025年10月17日(金)18:00～10月22日(水) 23:59
一般販売2次(先着)
受付期間：2025年10月27日(月)18:00～各公演前々日まで
※10/30(木)0:00～11/1(土)17:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
■問い合わせ
TAEMIN JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@taemin.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
テミン ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://taemin.jp/
テミン ジャパン オフィシャルX：@TAEMIN_JPofficl