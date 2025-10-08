Nicolai Bergmann 株式会社

フラワーデザインを通じて、人々の日常に驚きと感動を届けてきたニコライ・バーグマン。

彼の代名詞であるオリジナルフラワーボックスは、2025年に誕生25周年を迎えました。

この節目に、ニコライ・バーグマンは自身の原点へと立ち返ります。長年にわたりフラワーデザインの可能性を追求し、花を通じたコラボレーションを重ね、新しい価値を生み出してきた25年。その歩みの中心に一貫してあるのが「組み合わせること」です。

ニコライ・バーグマンは、2025年11月12日(水) - 16日(日)の5日間、東京・原宿にあるヨドバシJ6ビルにて、フラワーエキシビション「KUMIAWASE - 25年の軌跡を、25のフラワーアートと組み合わせで紡ぐ5日間 -」を開催いたします。

本展のテーマは「KUMIAWASE（組み合わせ）」。25年の軌跡を、25個のフラワーボックスに見立てた空間とフラワーデザインで体現します。組み合わせるのは、同郷であるデンマークのアーティスト、敬愛する日本のアーティストやデザイナー、そして陶器・磁器・竹細工といった多様なプロダクトの数々。25のインスピレーションとの出会いを昇華させた他にはない特別な作品を展示します。また、箱根・強羅にある人と自然が繋がるような唯一無二の場所「ニコライ バーグマン 箱根 ガーデンズ」に自生する木々や熊笹、土を取り入れ、都会とは思えない幻想的な空間で繰り広げられるフラワーアートをご体感ください。

名和晃平氏（彫刻家／Sandwich Inc.主宰／京都芸術大学教授）との組み合わせが決定しました。組み合わせをするアーティストやプロダクト等は、随時スペシャルサイトにて発表いたします。

ニコライ・バーグマンからのメッセージ

I have dedicated my life to the world of flowers and design. I am truly grateful that The Flower Box has become synonymous with my passion and success.

私はこれまでの人生を花とデザインの世界に捧げてきました。フラワーボックスが私の情熱と躍進の象徴になったことを心から光栄に思い、深く感謝しています。

■タイトル

フラワーボックス誕生25周年アニバーサリー企画

フラワーアーティスト ニコライ・バーグマン フラワーエキシビション

KUMIAWASE - 25年の軌跡を、25のフラワーアートと組み合わせで紡ぐ5日間 -

※文字数の制限がある場合、太字部分のみの記載でもかまいません。

■日時

2025年11月12日(水) - 11月16日(日) 10:00 - 20:00 (最終入場19:30)

■場所

東京都渋谷区神宮前6-35-6 ヨドバシJ6ビル

■展示内容

生花、ドライフラワー、プリザーブドフラワーなどを使用したフラワーアートを展示します。

また、フラワーボックスアーカイブの展示、展示会限定のグッズ、そして25年分のフラワーアートをまとめた作品集「KUMIAWASE」（組み合わせ）を予約販売いたします。

■フラワーボックス25周年スペシャルサイト

https://www.nicolaibergmann.com/flowerbox25th/

■チケット

○前売チケット 大人 \800 ／ 学生 \500（中学生以下無料）

※販売期間11月11日まで

前売チケットは当日チケットよりもお得にご購入いただけるほか、ご購入の先着250名様にはフラワーギフトとして、ニコライ バーグマンがセレクトした切花「バンドルフラワー」をプレゼントいたします。

○当日チケット 大人 \1,000 ／ 学生 \800（中学生以下無料）

※販売期間11月12日-16日

展示会開催期間中にご購入・ご入場いただけます。ニコライ・バーグマンの世界観を存分にご体感ください。

○ニコライ・バーグマンと一緒に巡る案内ツアー付きチケット 大人 \8,800

13日(木) 20:00 - 21:00 ／ 14日(金) 20:00 - 21:00 ／ 16日(日) 20:00 - 21:00 （各日20枚限定）

※販売期間11月11日まで

上記3日間、各日20名様限定で、フラワーアーティスト ニコライ・バーグマン本人が、作品の見どころや展示会への想いをご案内する特別ツアーにご参加いただけます。ニコライ バーグマンの世界観をより深くご堪能いただける、特別なチケットです。

○会場限定プリザーブドフラワーボックス「KUMIAWASE BOX」特典付きチケット 大人 \4,900

※販売期間 11月11日まで

会場限定のプリザーブドフラワーボックス「KUMIAWASE BOX」を特典としてお付けしたチケットです。25種類のボックス本体カラー、25種類の蓋カラー、さらに25種類以上のフラワーデザインの中から、お好みの組み合わせをお選びいただけます。自分だけの特別なボックスを完成させる、展示会ならではの体験をお楽しみください。

展覧会チケット販売サイト

https://cloud-pass.jp/project/25th-kumiawase

■主催

Nicolai Bergmann 株式会社

■イベントに関するお問い合わせ先

Nicolai Bergmann 株式会社

events@nicolaibergmann.com ／ 03-5464-0716 (平日10:00 - 18:00)