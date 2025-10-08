【JPIセミナー】中外炉工業（株）「工業炉の水素・アンモニア燃焼最新技術開発動向と社会実装に向けた課題について」10月22日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、中外炉工業株式会社 開発本部 GXプロジェクト室 燃焼技術開発部 主任 尾松 大輔 氏を招聘し、工業炉の水素・アンモニア燃焼最新技術開発動向と社会実装に向けた課題について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

中外炉工業（株）： 工業炉の水素・アンモニア燃焼最新技術開発動向と

社会実装に向けた課題について

〔開催日時〕

2025年10月22日(水) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

中外炉工業株式会社

開発本部 GXプロジェクト室 燃焼技術開発部 兼 商品開発部 脱炭素技術課

主任

尾松 大輔 氏

〔講義概要〕

国内の工業炉から排出されるCO2は、国内総排出量の約14.5％を占めており、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、工業炉分野における脱炭素化の取り組みは極めて重要です。

本講演では、現在当社が取り組んでいる水素・アンモニア燃焼技術を中心に、工業炉の脱炭素化に向けた取り組みの概要と、工業炉用燃料としての水素・アンモニアの社会実装に向けた機器および安全装置に関する取り組みについて解説します。

〔講義項目〕

1. 中外炉工業の紹介

2. 工業炉とは

3. カーボンニュートラルについて

4. 工業炉の水素燃焼技術について

5. 工業炉のアンモニア燃焼技術について

6. グリーンイノベーション基金事業

・ 製造分野における熱プロセスの脱炭素化について

7. 工業炉用燃料として水素・アンモニアを社会実装するための課題

8. 関連質疑応答

9. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,200円（税込）

2名以降：32,200円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

