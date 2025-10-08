神戸最大級のフードホール『TOOTH MART』が、日本最大級の学生主体エンタメイベント「CAMPUS COLLECTION RUNWAY 2025」のオフィシャルサポーターとして11/15（土）開催
この度、神戸最大級のフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)」
(以後、「TOOTH MART」) では、2007年に関西でスタートした「学外総合文化祭」イベント、学生が主体となって創り上げる総合エンターテイメントショー
『CAMPUS COLLECTION RUNWAY 2025 supported by TOOTH MART(https://campuscollection.jp/)』を2025.11.15（土）に開催いたします。
昨年のイベントダイジェスト映像はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Hxu-hOsdt0U)
今年は、「CAMPUS COLLECTION RUNWAY」にリブランディング！
今年は、イベントのリブランディングに伴い、イベント名称を「CAMPUS COLLECTION KOBE」から「CAMPUS COLLECTION RUNWAY」に変更し、トレンドシフター（Z世代トップスタイリスト）によるリアルクローズのスタイリングショーケースをメインコンテンツとして催します。
Z世代のファッションの「今」を象徴する最新トレンドを当イベントから発信します。
今回、「TOOTH MART」は、会場のオフィシャルサポーターとして、夢を追う学生たちの一歩を支援いたします。昨年に続き、CAMPUS COLLECTION RUNWAYとのコラボメニュー開発などの限定企画を実施いたします。
昨年に続き、キャンコレとTOOTH MARTのコラボメニュー開発！
今回、「TOOTH MART」では、昨年に続き、キャンコレとのコラボメニューを開発し、10月16日（木）からイベント本番までの一ヶ月間、フードホール内のショップにて限定販売いたします。
神戸グルメを味わえる観光スポットとして個性的な9ショップを展開する、神戸最大級のフードホール「TOOTH MART」ならではの人気商品でもあるピッツァを、ミスキャンパスコレクション2024神戸(MCC2024神戸)のグランプリを見事獲得し、「TOOTH MART賞」にも選ばれた畠山 裕莉恵さんと共に商品開発いたしました！
■商品名
「マーメイド・ガーデンピッツァ」
（サーモン、シャインマスカット、自家製リコッタチーズのピッツァ）
■商品価格
\1,870（税込）
■販売期間
2025.10.16（木）～11.14（金）の一ヶ月間限定
TOOTH MART内「PASTA MASTA」にて
”海の幸”と”花と果実の庭”のイメージから畠山さんが命名した、コラボピッツァ「マーメイド・ガーデンピッツァ」。
チーズベースのピッツァにさらにたっぷりのTOOTH MART自家製リコッタチーズと相性のいいシャインマスカット、生サーモンをあしらったピッツァ。さわやかなチーズの風味とシャインマスカットの甘み、サーモンの塩味が加わり濃厚かつあっさりとした味わいに仕上げました。
「上品かつオシャレで、若い女性の方はもちろん、男性の方も手軽に手に取りやすいピッツァにしたい」という畠山さんの思いから生まれた、見た目も華やかなご馳走ピッツァ。
キャンコレ開催までの一ヶ月限定で、TOOTH MART内のショップ「PASTA MASTA」にて限定販売いたします。
畠山 裕莉恵 プロフィール
Miss CAMPUS COLLECTION 2024 KOBE グランプリ受賞
TOOTH MART賞受賞
インスタグラム
https://www.instagram.com/yre.h_21/
ダンス・アート・ファッションなどのエンタメに加えて、フードやドリンクまで楽しめる、総合エンターテイメントイベントとなっております。
CAMPUS COLLECTION RUNWAY 2025 概要
■イベント名：CAMPUS COLLECTION RUNWAY 2025 supported by TOOTH MART
■日時：2025.11.15(SAT)
OPEN / 13:30~ START / 14:00~
■会場：TOOTH TOOTH MART FOOD HALL & NIGHT FES
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7-2 神戸ポートミュージアム 1F
■料金：【イベント来場チケット】
S席チケット \7,700-（税込）
来場チケット \4,100-（税込）
チケット販売はこちら(https://ticket.yellcampus.com/tickets/cmghcqb3j008202l4vqq3fi24)
（当日は貸切営業となります）
■内容：総合エンターテイメントショー（ファッションショー、ダンス、シンガーコンテンツ等）
■主催：CAMPUS COLLECTION RUNWAY 2025 実行委員会
■協賛：TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES
■企画・運営・制作：株式会社TUM
CAMPUS COLLECTIONとは
「CAMPUS COLLECTION」とは、2007年に関西でスタートした「学外総合文化祭」イベントです。スローガンは「Heart Pop ―ココロ踊る、全てはそこから始まる―」。 主に大学生が企画・運営し、ダンス、アート、音楽、トレンドなど、さまざまな文化をミックスしたエンターテイメントショーを展開しています。
「CAMPUS COLLECTION」は、年々開催都市を拡大し、海外合わせて15都市で開催しており、学生が主体となる最大級規模のエンターテイメントイベントとして、全都道府県、更には海外展開を見据え、成長し続けています。今後も、国内主要都市、アジア、さらには世界各国への展開にも注力し、「キャンコレを通して世界中の学生を1つにする」というヴィジョンの実現に向けて邁進し続けているイベントです。
CAMPUS COLLECTION特設HP(https://campuscollection.jp/)
TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES
神戸発祥のブランド「TOOTH TOOTH」がセレクションする、9ショップが集う神戸最大級のフードホール！
『TOO SMART LIFESTYLE』をテーマに、“TOOTH TOOTH”が出逢った美味しいものを素敵に味付けして、人から人へ、 地域や世代を超えて、つないでいく架け橋となる“ハレノニチジョウの場”を、クリエイティブに発信していきます。
神戸市中央区新港町7-2 神戸ポートミュージアム 1F
>> 公式HP(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)
>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/25504?isfixshop=true)
>> Instagram(https://www.instagram.com/toothmart_foodhallnightfes/)