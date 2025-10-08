【暮らしと価値観に関する調査】普段の生活での時間の使い方は「流れ重視（臨機応変タイプ）」が3割強、「計画重視（きっちりタイプ）」が2割強。新しいものは「一般的に普及してから取り入れる」が4割弱

マイボイスコム株式会社

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、『暮らしと価値観』に関するインターネット調査を2025年9月1日～7日に実施しました。

商品の選定状況や時間の使い方、余暇の考え方などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1676_1_1d177c39fe3b02773ae84cd5b81ac4ed.jpg?v=202510080328 ]

1. 普段の生活での時間の使い方・過ごし方

普段の生活での時間の使い方や過ごし方で、自分の考えに最も近いと思うものを選んでもらいました。「流れ重視（臨機応変タイプ）」と回答した人は32.5％、「計画重視（きっちりタイプ）」は21.8％、「気分重視（気ままタイプ）」は16.1％、「ゆとり重視（落ち着きタイプ）」は15.0％、「効率重視（テキパキタイプ）」は14.2％です。

「流れ重視」は女性70代でやや高く、男性30～40代や女性10～30代で低くなっています。「気分重視」は女性10～30代ではボリュームゾーンとなっており、他の層より比率が高くなっています。「ゆとり重視」は男性30代や女性10・20代でやや高くなっています。

2. 商品・サービス選定時の検討度合い

商品・サービスを選ぶ際には、「ほとんど迷わず、その場ですぐに決める」と回答した人が7.7％です。「気になるものをいくつか比べて、比較的早めに決める」が44.5％、「情報を集め、じっくり比較してから決める」が39.1％、「かなり時間をかけて検討し、なかなか決めない」が7.9％となっています。

普段の生活で効率を重視するタイプの人では「比較的早めに決める」がやや高く、「じっくり比較してから決める」がやや低くなっています。ゆとりを重視するタイプの人では「なかなか決めない」の比率が高く、「比較的早めに決める」が低くなっています。

3. 商品・サービス選定時に他人の意見を参考にする度合い

商品・サービスを選ぶ際に、「自分で判断することが多い」と回答した人が26.2％です。男性の中では高年代層で比率が高い傾向で、10・20代では特に低くなっています。

「他人の意見もある程度参考にすることが多い」と回答した人は58.1％、女性50～70代でやや高くなっています。「評判をよく確認してから決めることが多い」は12.3％、女性若年層で比率が高くなっています。

4. 新しいものを取り入れる時の行動傾向

新しいものは「人より早く、先に試してみる」と回答した人が2.4％、「自分で評判や情報を確かめてから、なるべく早く取り入れる」が20.2％、「他の人の反応・評判を見聞きしてから取り入れる」が27.2％、「一般的に普及してから取り入れる」が36.9％、「使わざるを得ない状況になってから取り入れる」が12.7％です。

男性10・20代では、「他の人の反応・評判を見聞きしてから」が5割弱と高くなっています。

商品・サービス選定時に時間をかけて検討する人や、他人の意見を頼りにすることが多い人では、「使わざるを得ない状況になってから」の比率が高くなっています。

