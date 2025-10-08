東北6県のご家庭向け「カメイのLPガス」と「東北電力の電気」のお得なセットプランのご加入対象を拡大

東北電力株式会社

カメイ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：亀井 昭男、以下「カメイ」）と東北電力株式会社（本店：宮城県仙台市、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）は、2025年10月15日より、東北6県の戸建て住宅にお住まいのお客さまに提供している、LPガス（カメイ）と電気（東北電力）を組み合わせたセットプラン（以下「すまいるセット割」）について、新たに集合住宅にお住まいのお客さまも対象といたします。

これにより、東北6県のご家庭用すべてのお客さまにセットプランをご利用いただけることとなります。

すまいるセット割は、カメイの「すまいるガス」と東北電力の「対象の電気料金プラン」をセットでご契約いただくことで、LPガス料金が毎月110円（税込）割引※となるお得なサービスとなっております。

今後、両社は、すまいるセット割の提供を通じて、地域のお客さまの豊かな暮らしをサポートし、地域の発展に貢献してまいります。

※割引額について、戸建て住宅にお住まいで10月14日までに「すまいるセット割」にご加入いただいた方は、従来の毎月220円（税込）が適用されます。

≪ご加入対象拡大後（2025年10月15日以降）のお申し込み等について≫

受付開始日

・2025年10月15日

ご加入対象

・東北6県の戸建て住宅および集合住宅にお住まいのお客さま

ご加入条件

・カメイの「すまいるガス」（LPガス）をご契約いただくこと

・東北電力の電気料金プラン「よりそう＋ファミリーバリュー」または「よりそう＋ｅねっとバリュー」をご契約いただくこと

特典内容

・カメイのLPガス料金から毎月110円（税込）割引

お申し込み方法

・カメイホームぺージ https://www.kamei.co.jp/smile-set/tohoku/ (https://www.kamei.co.jp/smile-set/tohoku/)

・カメイコールセンター 0120-410-370

・東北電力カスタマーセンター 0120-175-028

以 上

（別紙）カメイ×東北電力「LPガス でんきセットプラン（すまいるセット割）」について(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2025/10/08/b_1247617.pdf)