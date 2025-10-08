国内初！駅構内使用停止レールを活用した太陽光発電システム発電開始

九州旅客鉄道株式会社

2025年10月8日

九州旅客鉄道株式会社 株式会社ウエストホールディングス

九州旅客鉄道株式会社（代表取締役社長執行役員：古宮洋二 以下、JR九州）、株式会社ウエストホールディングス（代表取締役社長：江頭栄一郎 以下、「WEST」)は、日豊本線 佐土原駅構内の使用停止しているレールにWEST開発の太陽光発電システムを設置し、駅の照明等で使用する電気を再エネ化する実証実験を開始しました。

本取組みは鉄道の使用停止となった施設へ再エネ開発を行い、新たな価値を創出することを目的としており、駅構内の使用停止レールを活用した事例は国内初の取組みです。

なお、本件は国土交通省による「令和６年度鉄道技術開発補助金（鉄道脱炭素施設等実装調査）」に採択されており、レールへの太陽光モジュール設置（「レールPV」という）における取付状態や発電状態の検証を行う予定です。今後も両社ともに脱炭素社会の実現に向けた取組みを推進していきます。

１ 設置場所

日豊本線 佐土原駅１番線（宮崎県宮崎市）

２ 発電規模

発電出力 4.97kW

年間想定発電量 約6,500kWh （CO2排出量削減量：年間5［t-CO2］）

３ 設置状況

４ 各社の担当範囲

５ 各社の概要

レールPV開発CGイメージ佐土原駅実証状況