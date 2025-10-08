Vision 2030がサウジアラビアをビジネス・イベントの世界的な拠点として台頭させる中、2025年国際MICEサミット（IMS）に世界のリーダーが集結

・リヤドで開催される第2回国際MICEサミット（International MICE Summit、IMS25）は、2,000人を超える世界中の業界および政府のリーダーを迎え、世界屈指の成長著しいビジネス・イベント開催地というサウジアラビアの地位をさらに強化します。

・このイベントは、サウジアラビアが2030年の万博と2034年のワールドカップ開催に向けて準備を進める中、25か国から1,700人以上の参加者を集めた2024年の第1回IMSの成功に基づいて行われます。

リヤド（サウジアラビア）、, 2025年10月8日 /PRNewswire/ -- 国際MICEサミット（International MICE Summit、IMS25）が2025年11月26～27日にリヤドで開催され、2,000人を超える世界のリーダーが一堂に会し、会議/インセンティブ/カンファレンス/展示会（MICE）業界の成長を促進します。Saudi Conventions & Exhibitions General Authority（SCEGA）が主催するIMS25は、世界で最も急速に成長している主要イベント開催地への比類のないアクセスを参加者に提供します。IMS25 は、Vision 2030の経済多様化と人的能力開発の目標に沿って、ビジネス・イベントがいかにしてセクター間のイノベーションと持続可能な成長を推進するかを紹介します。サウジアラビアは、2030年の万博と2034年のサッカー・ワールド・カップに備えてエコシステム全体に投資しており、同国のMICE部門は前例のない成長を遂げています。



His Excellency Fahd Al-Rasheed, IMS host and Chairman of Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA)



2024年に開催された第1回大会は、25か国以上から1,700名を超える参加者、140名の講演者とモデレーターを集め、大きな成功を収めました。IMS25は、「官民連携：MICEの成長を促進（Public - Private Collaboration: Fueling MICE Growth）」というテーマの下、世界的な招集機関としての地位をさらに強固なものにする予定です。

「Vision 2030は、イベント業界にとって前例のないチャンスの時代をもたらし、サウジアラビアが世界を迎えるにあたり、新たな体験、機会、目的地を創出します」と、IMS主催者兼SCEGA会長であるFahd Al-Rasheed氏は述べています。「IMS25は、リーダー、イベント投資家、意思決定者を集めることで、サウジアラビア全土および世界のMICE業界に連携、革新、成長をもたらすコラボレーションを推進します。」

「IMS25は、昨年の初開催サミットの成功を基に、パートナーシップを深め、この分野が前例のない機会を実現し、成長と価値のための新しいモデルを定義できるようにします。ビジネス・イベント部門だけでも過去5年間で44％成長しています。これは、王国の経済多様化において、この部門がきわめて重要な役割を果たしていることを示しています。」

サウジアラビアは、G20の中で最も急成長しているビジネス・イベント開催地です。巨大プロジェクト、世界クラスのインフラ投資、そして大胆なビジョンにより、毎年約17,000件のイベントを開催し、前例のない成長機会を生み出しています。2024年、王国は記録的な1億1,590万人の観光客を迎え、海外からの訪問者による旅行支出は前年比19%増、観光支出総額は全体で11%増加しました。

2日間にわたるIMS25プログラムでは、イノベーション・クラスター、将来のMICEリーダーのプラットフォーム、祝賀ガラ・ディナーなど、さまざまな催しで大臣、民間部門のCEO、企業の発表を行います。参加登録は、www.internationalmicesummit.comで開始されています。

国際MICEサミット（International MICE Summit）について

国際MICEサミット（International MICE Summit、IMS）には、会議/インセンティブ/カンファレンス/展示会（MICE）部門の世界的リーダーのほか、観光、文化、スポーツ、エンターテインメントなど、イベントベースの業界全体の専門家や組織が集まります。Saudi Conventions & Exhibitions General Authority（SCEGA）が主催するIMS25は、世界の最新の観光地、意思決定者、イノベーションとつながり、今後10年間の業界成長を形作るプラットフォームを提供します。IMS25は、1,700人以上の参加者、140人の講演者とモデレーター、そして25か国からの代表者を集めた2024年の第1回IMSの大成功に続くものです。

Saudi Conventions & Exhibitions General Authority（SCEGA）について

Saudi Conventions & Exhibitions General Authority（SCEGA）は、サウジアラビアの展示会およびコンベンション分野の開発と規制を監督する公式機関です。2018年の王令により設立されたSCEGAは、戦略的な政策の策定、ライセンスの発行、サウジアラビアを主要なMICE（会議、インセンティブ旅行、展示会、イベント）の目的地として宣伝すること、世界基準に沿った投資の促進を通じて、業界の経済的影響を強化することを目指しています。国内外のステークホルダーとの連携を通じて、SCEGAは業界の成長を促進し、才能の育成を支援し、王国の独自のアイデンティティを世界の舞台で披露する機会を創出することに取り組んでいます。

