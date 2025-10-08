【ideaco】合同会社SOUとコラボレーションしたユニバーサルな視点の器から新サイズ登場

イデア株式会社

ideaco（イデアコ）を展開するイデア株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：羽場一郎）は、

合同会社SOUと共同で企画・開発した UD bowl S/M に加え、新たに「お茶碗サイズの R」を新発売。

カラーはblue・beige・sand whiteの爽やかな色合い私の手は、誰かの翼 あなたの手も、誰かの翼となりますように。

合同会社SOU代表・中岡亜希氏とのコラボレーションによる、竹を50％使用したエシカルな

b fiber(R) 素材を用いた、ユニバーサルな視点の器です。

合同会社SOU 代表 一般社団法人インクルーシブ野外教育研究所代表理事 中岡 亜希

JAL国際線に乗務する中で身体に異変を感じ、当時、治療法、治療薬がない進行性希少疾患で約10 年で寝たきりになると告知される。告知後起業し、CA 時代に世界各国で刺激を得た雑貨のデザインから着想を得たユニバーサルデザインの商品の発掘や開発を行う。

また大学などの研究機関と協働して障がい者とその家族・友人達が共に大自然を楽しむための社会環境の構築を目指し活動を行なっている。

合同会社SOU 代表・中岡亜希氏 コメント

この商品が「障がい者の方だけに向けたものではない」ところはポイントだと思います。

取っ手部分の手の馴染みやすさ、絶妙な傾斜角度など使い勝手もさることながら、

何より心がわき立つようなデザイン性をも叶えていただいた完璧な製品だと思っています。



初見で「何これ？！おしゃれ！面白い！」と感じていただきながら、その性能もしっかり考えられているところを見ていただければ、手に取っていただきやすいのではと感じています。

食器の内側には斜めに設計された“返し”があることで、食材がスプーンにのりやすく、最後まですくいやすく食べられる。

NEW【Rサイズ】

ごはんや汁物にぴったりの大きさで、少ない力でもしっかりお椀を支えられるハンドル形状。

食材がすくいやすい返しがある方に持ち手がついています。

【Mサイズ】

お茶碗と丼の中間サイズで手の力が弱くても安定し支えれるよう両手を引っ掛け持ち上げることもできる仕様となっています。

【Sサイズ】

食材がすくいやすい返しがある方に持ち手がついています。

小さなお子様でも左右方向がわかりやすく、持ち手がある方に手を添えて使っていただくことで、ひとりで最後まで食べられるようにサポートします。

ideacoのバンブーメラミン製品は、他社のバンブーメラミンにはない50パーセントの高混率で竹を配合した製品です。

CO2を吸収する樹木の代替として成長の速い竹を使うことで、森林の二酸化炭素吸収を助けることができます。

従来のメラミン製品は一般的に樹木を伐採したパルプを原料として使っています。

UD bowl S

price：1,320円（税込）

【本体価格：1,200円】

color：sand white , beige , blue

lot：IC 6 / OC 24

size：W129/D105/H58mm

weight：85g

容量：200ml

※〇 食洗機使用可

× 電子レンジ・オーブン使用不可

商品購入ページ：https://ideaco-store.com/products/330

UD bowl R

price：1,430円（税込）

【本体価格：1,300円】

color：sand white , beige , blue

lot：IC 6 / OC 24

size：W141/D114/H74mm

weight：115g

容量：320ml

※〇 食洗機使用可

× 電子レンジ・オーブン使用不可

商品購入ページ：https://ideaco-store.com/products/340

UD bowl M

price：1,650円（税込）

【本体価格：1,500円】

color：sand white , beige , blue

lot：IC 6 / OC 24

size：W182/D135/H95mm

weight：175g

容量：620ml

※〇 食洗機使用可

× 電子レンジ・オーブン使用不可

商品購入ページ：https://ideaco-store.com/products/329

ideacoはデザイナー羽場一郎によって1989年に設立されたデザインスタジオ/イデアがオリジナル開発するライフスタイル用品のブランドです。" こどもたちのこどもたちのこどもたちへ・・・ "美しい地球の命をつなぐクリエイティブワークをブランド理念に、設立以来一貫し、装飾を省いた飾らないシンプルなデザインで、長く使えるスタンダードな生活用品開発に取り組んでいます。

