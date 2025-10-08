ぬいぐるみ雑貨ブランド『colta（コルタ）』が1周年を迎えました

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、当社が展開するぬいぐるみ雑貨ブランド 「colta（コルタ）」 が発売から1周年を迎えたことをお知らせいたします。「colta」は、淡い色合いとふんわり優しい手触りで、大人から子どもまで幅広く支持されているぬいぐるみ雑貨ブランドです。発売から今日まで多くの方にご愛用いただき、このたび節目となる1周年を迎えることができました。

こちらはインターネットや全国の雑貨店、ホームセンターなどで販売しています。

愛されて1周年

発売からわずか1年で多くの方にご支持いただき、累計販売出荷額1,000万円を突破しました。これまでに多数のメディアでご紹介いただき、さらに「枕にもなるぬいぐるみ」は2025年2月の東京ギフトショー新商品コンテストにて準大賞を受賞するなど、各方面から高い評価をいただいております。

colta（コルタ）シリーズは、愛くるしい表情とやさしい色味が特徴です。ペンケースや巾着、お昼寝枕など日常を彩るアイテムを6種類のアニマルで展開し、それぞれの耳やしっぽなど細部のディテールにもこだわっています。

また、デザインは「大人かわいい」を目指し、淡い色合いとタオルのように柔らかな生地を採用。落ち着いた可愛らしさで、世代を問わず愛されています。

ユーザーのリアルな声 ― 暮らしに寄り添うcolta（コルタ）

職場でのお昼休みや、デスクでのひとときに。

「かわいいし、クッション性もあるので満足」（20代女性）

「会社でのお昼寝が楽しくなりました。周りも“きゃわよ”と思ってるはず！」（40代女性）

お子さまと一緒に楽しむ方も。

「ねこを購入しました。お昼寝に使おうと思ったら娘に取られました！」（30代女性）

「娘のリクエストでペンケースを購入。とても可愛い商品で気に入っています」（40代女性）

プレゼントとしても幅広い世代に選ばれています。

「裏地がひんやりしていて、犬用にもリピート予定です」（40代女性）

「1歳6ヶ月の孫にプレゼント。とても気に入ったようで、もう一人の孫の分も追加購入予定です」（70代男性）

colta（コルタ）人気動物TOP3

1位 いぬ 2位 きつね 3位 うさぎ

耳や鼻、おなかとのコントラストが愛らしい「いぬ」。人懐っこい雰囲気で、安心感を与えてくれる存在です。鮮やかなオレンジ色が目を引く「きつね」。つぶらな瞳とふわふわのしっぽが魅力です。ぽてっとした耳が特徴の「うさぎ」。やさしい表情で、手にするだけでほっと癒されるとギフトにも人気です。

ぬいぐるみ雑貨colta（コルタ）

Coltaはイタリアの造語「Coltavia」から生まれました。Coltavia は「育み」と「旅」を意味し、温かなつながりを表します。暮らしと共にあるものだからこそ、日に日に愛着も湧き、いつしか家族のような存在に。たくさんの思い出が詰まったColtaはあなたの想いを引き継いで次の世代へと旅を続けます。このブランドには「世代を超えて受け継がれ、たくさんの人に愛されてほしい」そんな願いを込めています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RWgOTAeVKVQ ]

商品概要

アニマルポーチ

【価格】1,155円（税込）

【JAN】4953980416872/4953980416889/4953980416896/4953980416902/4953980416919/4953980416926

【種類】いぬ/ねこ/ぞう/きつね/トリケラトプス/うさぎ

アニマルペンケース

【価格】1,485円（税込）

【JAN】4953980416759/4953980416766/4953980416773/4953980416780/4953980416797/4953980416803

【種類】いぬ/ねこ/ぞう/きつね/トリケラトプス/うさぎ

アニマルペンケースBIG

【価格】1,925円（税込）

【JAN】4953980416810/4953980416827/4953980416834/4953980416841/4953980416858/4953980416865

【種類】いぬ/ねこ/ぞう/きつね/トリケラトプス/うさぎ

枕にもなるぬいぐるみ

【価格】2,200円（税込）

【JAN】4953980417046/4953980417053/4953980417060/4953980417077/4953980417084/4953980417091

【種類】いぬ/ねこ/ぞう/きつね/トリケラトプス/うさぎ