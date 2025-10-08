Samantha Thavasa Petit Choiceの秋の新作からお花やハートモチーフが上品で可愛いシリーズや、機能面が優れたスリムタイプのシリーズが登場。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は
Samantha Thavasa Petit Choiceの秋の新作から、お花やハートモチーフが上品で可愛いシリーズや、機能面が優れたスリムタイプのシリーズを発売する。
■サイドブローチシリーズ
長財布 \26,400‐ /折財布 \23,100- /マルチケース \15,400-
（オフホワイト・ピンク・ダルブルー・ラベンダー）
サイドのベルトモチーフが上品で可愛いシリーズ。
甘すぎないフレームデザインとベルトを重ねることで程よい立体感に。
ベルト部分には、お花、ハート、パールが組み合わさったブローチのようなモチーフをデザイン。
優しいパステル調の革の色に合わせて、お花モチーフはホワイトに。
■シンプルシリーズ
折財布 \22,000‐ /長財布 \24,200- /マルチケース \17,600-
（ブラック・ピンクベージュ・グレージュ・ライトブルー）
シンプルで落ち着いた色味で大人っぽいデザインのシリーズ。
スリムでミニマルな形にこだわったアイテムでシンプルで上品なデザインに挑戦したい方にもおすすめ。
■キルティングファーバッグ
キルティングファーバッグ \19,800‐
（オフホワイト・ピンク・モカ）
ふわふわしたエコファーと、キルティングデザインが大人可愛いアイテム。
セットでついているハート型チャームがワンポイントに。
シンプルなデザインなので、お好きなバッグチャームやぬいぐるみをつけてアレンジして使用できます。
■シンプルハンドバッグ
シンプルハンドバッグ \24,200‐
（ブラック・オフホワイト・グレージュ）
軽やかで柔らかい風合いを楽しむことができる山羊革を使用したシンプルなデザインのバッグが登場。
革のデザインを生かしたソフトなバッグは、ミニでも大きめでもない中間のサイズで
大きいバッグは持ちたくないけど、ミニサイズだと小さい、様々なお出かけシーンやデイリー使いにぴったりなサイズ感。
ショルダー部分が調節できるので、ワンハンドルでも斜め掛けでも使用可能◎
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa_Petit_Choice/