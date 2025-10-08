「牧場物語」シリーズ最新作『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』無料アップデートを配信！「ビンゴ機能」でさらに遊びが広がる！LINEスタンプ＆絵文字の配信も
株式会社マーベラスは、「牧場物語」シリーズ最新作Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch/Steam用ほのぼの生活ゲーム『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』の無料アップデート（Ver.1.1.0）を配信したことをお知らせいたします。
無料アップデートにて、新たに「ビンゴ機能」を追加いたしました。
ビンゴカードのミッションを達成すると、牧場生活に役立つアイテムがもらえます。
「ポロポロビンゴ」を達成して牧場生活を豊かに、さらに楽しみましょう！
また、本アップデートでは、より快適にゲームをお楽しみいただくための修正・調整を含めております。最新のアップデートを適用してゲームをお楽しみください。
『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』は2008年に発売された『牧場物語 ようこそ！風のバザールへ』を原作とした「牧場物語」シリーズ最新作です。
風を感じられる牧場生活で得た様々な恵みをバザールで売るといった原作でのたのしさはそのままに、全てが生まれ変わった、まったく新しい「そよかぜタウン」での牧場ライフをおたのしみください。
希望小売価格は、通常版（パッケージ／ダウンロード）6,600円（税込）、『デジタルデラックスエディション』7,700円（税込）、『プレミアムデジタルデラックスエディション』9,500円（税込）、『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition』（パッケージ／ダウンロード）7,700円（税込）です。
『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』は、アップグレードパス（税込：1,100円）で、『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition』としてお楽しみいただけます。
公式サイトはこちら :
https://www.bokumono.com/grabaza/
「ポロポロビンゴ」で遊びが広がる！牧場生活をさらに楽しもう！
無料アップデートで新たに「ビンゴ機能」を追加いたしました。
「ポロポロビンゴ」を達成すると牧場生活に役立つアイテムがもらえます。
牧場生活を楽しみましょう！
バザールランク「都市のバザール」到達後、牧場に行くことでイベントが発生し、 「ポロポロビンゴ」の解放と「ビンゴカード」を受け取ることができます。
ビンゴカードの達成報酬は、「ポロポロ屋」で受け取ることができます。
「ポロポロ屋」はバザール開催中にのみオープンしているので、報酬の受け取り等はお忘れなく！
また、「スペシャルカード」を達成すると、特別な衣装とグライダーも…！？
「スペシャルカード」は今後も配信を予定しているのでお楽しみに！
「ポロポロビンゴ」に関する詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
「ポロポロビンゴ」の詳細をチェック :
https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=33452
無料アップデートでは「ビンゴ機能」の追加のほかにも、より快適にゲームを楽しめる修正・調整を含めております。 最新のアップデートを適用して、ゲームをお楽しみください。
アップデートの詳細はこちら :
https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=32826
『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』LINEスタンプ＆LINE絵文字を配信！
本日よりLINEスタンプとLINE絵文字を配信いたしました！
「そよかぜタウン」の住人に加え、かわいいどうぶつのスタンプも！
LINEスタンプはこちら :
https://line.me/S/sticker/31673553
どうぶつや、作物・果物やベルなど、『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』に登場する人気の各種アイコンがご利用いただけます！ぜひ、ご友人・ご家族とのやりとりでご使用ください。
LINE絵文字はこちら :
https://line.me/S/emoji/?id=68c281b5d064385704ecfec1
＜商品情報＞
==========================
タイトル：牧場物語 Let’s！風のグランドバザール
ジャンル：ほのぼの生活ゲーム
対応機種：Nintendo Switch 2｜Nintendo Switch｜Steam
発売日：発売中
価格（全て税込）：
▼『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』
【通常版】6,600円（パッケージ版/ダウンロード版）
【デジタルデラックスエディション】7,700円（ダウンロード版）
【プレミアムデジタルデラックスエディション】9,500円（ダウンロード版）
▼『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition 』
【通常版】7,700円（パッケージ版/ダウンロード版）
レーティング：CERO A（全年齢対象）
権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.
公式サイト：https://www.bokumono.com/grabaza/
※画面はすべて開発中のものです。
==========================