「牧場物語」シリーズ最新作『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』無料アップデートを配信！「ビンゴ機能」でさらに遊びが広がる！LINEスタンプ＆絵文字の配信も

株式会社マーベラスは、「牧場物語」シリーズ最新作Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch/Steam用ほのぼの生活ゲーム『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』の無料アップデート（Ver.1.1.0）を配信したことをお知らせいたします。



無料アップデートにて、新たに「ビンゴ機能」を追加いたしました。


ビンゴカードのミッションを達成すると、牧場生活に役立つアイテムがもらえます。


「ポロポロビンゴ」を達成して牧場生活を豊かに、さらに楽しみましょう！



また、本アップデートでは、より快適にゲームをお楽しみいただくための修正・調整を含めております。最新のアップデートを適用してゲームをお楽しみください。



『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』は2008年に発売された『牧場物語 ようこそ！風のバザールへ』を原作とした「牧場物語」シリーズ最新作です。


風を感じられる牧場生活で得た様々な恵みをバザールで売るといった原作でのたのしさはそのままに、全てが生まれ変わった、まったく新しい「そよかぜタウン」での牧場ライフをおたのしみください。



希望小売価格は、通常版（パッケージ／ダウンロード）6,600円（税込）、『デジタルデラックスエディション』7,700円（税込）、『プレミアムデジタルデラックスエディション』9,500円（税込）、『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition』（パッケージ／ダウンロード）7,700円（税込）です。



『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』は、アップグレードパス（税込：1,100円）で、『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition』としてお楽しみいただけます。



公式サイトはこちら :
https://www.bokumono.com/grabaza/


「ポロポロビンゴ」で遊びが広がる！牧場生活をさらに楽しもう！



無料アップデートで新たに「ビンゴ機能」を追加いたしました。


「ポロポロビンゴ」を達成すると牧場生活に役立つアイテムがもらえます。


牧場生活を楽しみましょう！



バザールランク「都市のバザール」到達後、牧場に行くことでイベントが発生し、 「ポロポロビンゴ」の解放と「ビンゴカード」を受け取ることができます。





ビンゴカードの達成報酬は、「ポロポロ屋」で受け取ることができます。


「ポロポロ屋」はバザール開催中にのみオープンしているので、報酬の受け取り等はお忘れなく！





また、「スペシャルカード」を達成すると、特別な衣装とグライダーも…！？


「スペシャルカード」は今後も配信を予定しているのでお楽しみに！




「ポロポロビンゴ」に関する詳細は、以下のお知らせをご覧ください。



「ポロポロビンゴ」の詳細をチェック :
https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=33452


無料アップデートでは「ビンゴ機能」の追加のほかにも、より快適にゲームを楽しめる修正・調整を含めております。 最新のアップデートを適用して、ゲームをお楽しみください。



アップデートの詳細はこちら :
https://www.bokumono.com/grabaza/news/detail/?id=32826


『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』LINEスタンプ＆LINE絵文字を配信！



本日よりLINEスタンプとLINE絵文字を配信いたしました！


「そよかぜタウン」の住人に加え、かわいいどうぶつのスタンプも！


LINEスタンプはこちら :
https://line.me/S/sticker/31673553




どうぶつや、作物・果物やベルなど、『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』に登場する人気の各種アイコンがご利用いただけます！ぜひ、ご友人・ご家族とのやりとりでご使用ください。


LINE絵文字はこちら :
https://line.me/S/emoji/?id=68c281b5d064385704ecfec1


＜商品情報＞

タイトル：牧場物語 Let’s！風のグランドバザール
ジャンル：ほのぼの生活ゲーム
対応機種：Nintendo Switch 2｜Nintendo Switch｜Steam
発売日：発売中
価格（全て税込）：


▼『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』


【通常版】6,600円（パッケージ版/ダウンロード版）


【デジタルデラックスエディション】7,700円（ダウンロード版）


【プレミアムデジタルデラックスエディション】9,500円（ダウンロード版）



▼『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition 』


【通常版】7,700円（パッケージ版/ダウンロード版）



レーティング：CERO A（全年齢対象）
権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.


公式サイト：https://www.bokumono.com/grabaza/


※画面はすべて開発中のものです。
