【宇都宮ブレックス】東アジアスーパーリーグ 2025-26シーズン ユニフォームデザイン決定
宇都宮ブレックスの選手たちが、10月8日(水)より行われる、東アジアスーパーリーグ（EASL）2025-26シーズンにて着用するユニフォームのデザインが決定しました。
ユニフォームサプライヤーは、アンダーアーマー（株式会社ドーム）です。
ユニフォームスポンサーは、株式会社栃木銀行、マニー株式会社、日本瓦斯株式会社、那須マテリアル株式会社、株式会社エーセイ塗装工業です。
EASLでは、ホームが淡色（白）、アウェーが濃色（ネイビー）のユニフォームを着用します。
ユニフォームスポンサー
株式会社栃木銀行(https://www.tochigibank.co.jp/)
シャツ前面胸（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県宇都宮市西2-1-18
事業内容：銀行業
マニー株式会社(https://www.mani.co.jp)
シャツ前面肩（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
事業内容：医療機器の製造販売、医療機器の輸入販売、その他これに付帯する事業
日本瓦斯株式会社(https://www.nichigas.co.jp)
シャツ背面上（HOME/AWAY）
本社所在地：東京都渋谷区代々木4丁目31番地8号
事業内容：総合エネルギー事業
那須マテリアル(https://www.nasu-material.co.jp)
シャツ背中下（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県大田原市北金丸2122
事業内容：産業廃棄物の再生利用（処分）事業、再生可能エネルギー事業、居住用及び商業用不動産の賃貸事業、製造原材料等の売買
エーセイ塗装工業(http://www.e-sei.net)
パンツ後面（HOME/AWAY）
本社所在地：栃木県宇都宮市横田新町19-3
事業内容：建築塗装、内外装リフォーム工事業、テナント、什器塗装工事業塗り床、防水工事業、看板企画制作光触媒責任施工（ＴＯＴＯハイドロテクト）、エバーウォール資材販売施工
ユニフォームサプライヤー：アンダーアーマー（UNDER ARMOUR）(https://www.domecorp.com)
1996年創業。「UNDER ARMOUR MAKES YOU BETTERー進化をもたらすー」をミッションに掲げる"パフォーマンスブランド"であるアンダーアーマーの日本総代理店として、「スポーツプロダクト事業」を展開。
トップアスリートからスポーツを始めたばかりの人まで、進化しようとするすべてのアスリートに寄り添ってパフォーマンスを最大限に引き出します。
「スポーツを通じて社会を豊かにする」、「社会価値の創造」という理念のもと、豊かな社会づくりに貢献することを目指しています。
株式会社ドーム
本社所在地：東京都江東区有明1-3-33
事業内容：各種スポーツ用品、スポーツサプリメントの製造・販売、アスリートへのパフォーマンスディレクション