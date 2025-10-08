【宇都宮ブレックス】東アジアスーパーリーグ 2025-26シーズン ユニフォームデザイン決定

写真拡大

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスの選手たちが、10月8日(水)より行われる、東アジアスーパーリーグ（EASL）2025-26シーズンにて着用するユニフォームのデザインが決定しました。


ユニフォームサプライヤーは、アンダーアーマー（株式会社ドーム）です。
ユニフォームスポンサーは、株式会社栃木銀行、マニー株式会社、日本瓦斯株式会社、那須マテリアル株式会社、株式会社エーセイ塗装工業です。


EASLでは、ホームが淡色（白）、アウェーが濃色（ネイビー）のユニフォームを着用します。






ユニフォームスポンサー


株式会社栃木銀行(https://www.tochigibank.co.jp/)

シャツ前面胸（HOME/AWAY）


本社所在地：栃木県宇都宮市西2-1-18


事業内容：銀行業



マニー株式会社(https://www.mani.co.jp)

シャツ前面肩（HOME/AWAY）


本社所在地：栃木県宇都宮市清原工業団地8番3


事業内容：医療機器の製造販売、医療機器の輸入販売、その他これに付帯する事業



日本瓦斯株式会社(https://www.nichigas.co.jp)

シャツ背面上（HOME/AWAY）


本社所在地：東京都渋谷区代々木4丁目31番地8号


事業内容：総合エネルギー事業



那須マテリアル(https://www.nasu-material.co.jp)

シャツ背中下（HOME/AWAY）


本社所在地：栃木県大田原市北金丸2122


事業内容：産業廃棄物の再生利用（処分）事業、再生可能エネルギー事業、居住用及び商業用不動産の賃貸事業、製造原材料等の売買



エーセイ塗装工業(http://www.e-sei.net)

パンツ後面（HOME/AWAY）


本社所在地：栃木県宇都宮市横田新町19-3


事業内容：建築塗装、内外装リフォーム工事業、テナント、什器塗装工事業塗り床、防水工事業、看板企画制作光触媒責任施工（ＴＯＴＯハイドロテクト）、エバーウォール資材販売施工



ユニフォームサプライヤー：アンダーアーマー（UNDER ARMOUR）(https://www.domecorp.com)

1996年創業。「UNDER ARMOUR MAKES YOU BETTERー進化をもたらすー」をミッションに掲げる"パフォーマンスブランド"であるアンダーアーマーの日本総代理店として、「スポーツプロダクト事業」を展開。
トップアスリートからスポーツを始めたばかりの人まで、進化しようとするすべてのアスリートに寄り添ってパフォーマンスを最大限に引き出します。
「スポーツを通じて社会を豊かにする」、「社会価値の創造」という理念のもと、豊かな社会づくりに貢献することを目指しています。


株式会社ドーム


本社所在地：東京都江東区有明1-3-33


事業内容：各種スポーツ用品、スポーツサプリメントの製造・販売、アスリートへのパフォーマンスディレクション