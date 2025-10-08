累計1000万食以上販売した人気シリーズ「国産さかなの煮付」を全面刷新。価格高騰下でも「日常に寄り添える製品」を追求し、毎日の食卓にゆとりをお届けします。

株式会社 鮮冷

株式会社鮮冷（所在地：宮城県牡鹿郡女川町、代表取締役：石森 洋悦）は、人気シリーズ「国産さかなの煮付」の仕様とパッケージを全面リニューアルし、2025年10月1日に発売開始しました。発売以来多くのお客様にご愛顧いただいてきた本シリーズを、原材料価格の高騰が続くなかでも毎日の主菜に選んでいただけるよう、味わい・仕様をアップデートし、手軽さが生む時間・暮らし・食卓のゆとりをお届けします。

リニューアルの背景

近年、記録的な不漁や世界的な原材料・エネルギー価格の高騰を受け、日本の水産加工業は厳しい事業環境に直面しています。

当社の顧客アンケートでは、ご家庭の食卓において、依然として「調理に手間がかかる」「骨やニオイの後処理が大変」といった魚特有の課題が根強くあり、魚料理を食べる上での心理的なハードルとなっていることが分かりました。

今回のリニューアルは、こうした社会的背景とお客様の声に向き合い、より手軽に、より気軽に魚料理を楽しんでいただきたいという想いから実施するものです。

リニューアルのポイント：お客様の「日常」に寄り添う、３つの価値

物価高騰の中でも、価格改定だけに頼るのではなく、日々の食卓で無理なく魚料理を楽しんでいただけるよう、調理の時短、保存のしやすさ、選びやすさの３つの価値をお届けします。

時間のゆとり

常温でも食べられますが、電子レンジで約40秒（600W／1個）で主菜が完成します。骨まで食べられ、後片付けも簡単なトレー仕様です。忙しい毎日にゆとりをもたらします。

暮らしのゆとり

常温で製造日から1年保存可能です。普段のストックはもちろん、災害時に備えるローリングストックとしてもご活用いただけます。暮らしに馴染む新パッケージなので、キッチンに並べても生活感が出にくいです。

食卓のゆとり

ご家庭で使い切りやすい内容量と、手に取りやすい価格帯を実現しました。無駄なく、美味しく食べきる、魚食スタイルを提案します。

変わらぬ、味へのこだわり

新パッケージ

長年の経験で培った確かな目利きで、厳しく見極めた魚だけを使います。味わいは、厳選した醤油や砂糖を、独自にブレンドしてようやく辿り着きました。ふっくらとした煮魚は、アツアツのご飯のお供にも、キリッと冷えたお酒の肴にも最適です。毎日の食卓に寄り添う、飽きのこない美味しさを追求しました。

商品情報

全ての商品は、自社ECサイト「女川さかな手帖」で販売しています。

お得な定期便：https://nitsuke.senrei-fishmarket.com/

さばみそ煮

内容量：110g

販売価格：390円（税込）

賞味期限：製造日より1年

さんま生姜煮

内容量：100g

販売価格：390円（税込）

賞味期限：製造日より1年

いわし金ごま煮

内容量：120g

販売価格：390円（税込）

賞味期限：製造日より1年

いわし生姜煮

内容量：120g

販売価格：390円（税込）

賞味期限：製造日より1年

※販売価格は、自社ECサイトでの価格です。

わたしたち鮮冷について

株式会社鮮冷は、東日本大震災をきっかけに宮城県女川町で長年水産業を営む株式会社石森商店と株式会社岡清が共同で設立した会社です。「女川の『うまい！』を世界へ」をスローガンに掲げ、震災の経験から、賞味期限が長い常温商品、食器が不要なトレー製品を中心に、積極的に開発・製造してまいりました。そして今、日常の「当たり前」の尊さを誰よりも知る私たちが真に提供できる価値を突き詰め、「暮らしに本質的な【価値】を」をビジョンに、新たな製品開発に取り組んでいます。

会社HP：https://www.onagawa-senrei.co.jp/

女川さかな手帖

国内外の一流店に評価される鮮度と品質を、手軽に日本全国の食卓へお届けします。 ギフトやお土産にぴったりの商品から、ご家庭ですぐに食べられるお惣菜まで幅広く取り揃えております。

ECサイト：https://www.senrei-fishmarket.com/