関東圏のご家庭向けに「カメイのLPガス」と「東北電力の電気」のお得なセットプランの提供を開始

東北電力株式会社

カメイ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：亀井 昭男、以下「カメイ」）と東北電力株式会社（本店：宮城県仙台市、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）は、2025年10月15日より、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県のご家庭にお住まいのお客さま向けに、LPガス（カメイ）と電気（東北電力）を組み合わせたセットプラン（以下「すまいるセット割」）の提供を開始いたします。

すまいるセット割は、カメイの「すまいるガス」と、東北電力の「よりそう、でんき」をセットで ご契約いただくことでLPガス料金が毎月110円（税込）割引となるお得なサービスとなっております。

両社では、これまで、東北地域において、すまいるセット割を提供してまいりましたが、今回新たに関東圏のご家庭向けに提供を開始することにより、より多くのお客さまの暮らしにより沿ったお得なサービスをお届けしてまいります。

受付開始日

・2025年10月15日

ご加入対象

・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県の戸建て住宅および集合住宅にお住まいのお客さま

ご加入条件

・カメイの「すまいるガス」（LPガス）をご契約いただくこと

・東北電力の電気料金プラン「よりそう、でんき」をご契約いただくこと

特典内容

カメイのLPガス料金から毎月110円（税込）割引

お申し込み方法

・カメイホームぺージ https://www.kamei.co.jp/smile-set/kanto/

・カメイコールセンター 0120-410-370

・東北電力カスタマーセンター 0120-175-028

以 上

（別紙）関東圏のご家庭向け「LPガス でんきセットプラン（すまいるセット割）」について(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2025/10/07/b_1247618.pdf)