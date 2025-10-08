楽天ROOMインフルエンサーsonocaさんとのコラボアイテム発売！選べる”2つ“の要素で毎日のスタイリングに大活躍のカーディガンが10月5日（日）発売開始しました！【オシャレウォーカー】

株式会社mighty


株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）が運営するファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、オリジナルブランドであるn'OrLABELより、楽天のショッピングSNS「ROOM」人気インフルエンサーsonocaさんとのコラボアイテム「前後2Wayダンボールニットカーディガン」を10月5日(日)に販売を開始いたしました。


商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/osharewalker/13to03u/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251008

人気インフルエンサーsonocaさんとの初コラボアイテムが実現！




★選べる”2つ“の要素って？


1.前後2Way

前後どちらを前にしても着用できるデザインです。


開閉可能なボタンなので、ボタンをはずして羽織として着用するのはもちろん、


ボタンを留めて、トップスとしても役立ってくれます。



羽織として着用

トップスとして着用


2.選べる着丈。あなたのスタイリングにはどちらがピッタリ？


・コンパクトに着たい


・ワンピースと合わせたい


そんな方にはスッキリ見えるショート丈がオススメです。



・ヒップ周りをゆったり隠したい


・ゆるっとラフさが欲しい


そんな方には体系カバー向けのロング丈がオススメです。



ショート丈着用

ロング丈着用

選べる着丈は、個々のスタイリングや悩みに寄り添いコーデの幅を広げてくれます。


★さりげないアクセントが大人のお洒落ポイント


コーデの幅が広がるだけでなく、女性らしく、上品でさりげないデザインが魅力的。



デザインポイント1

メリハリのある長めの袖口＆開閉できる長めのカフスデザイン



メリハリのある着こなしを叶えるために長めの袖丈デザインを導入しました。


また、袖口には開封できるボタンがいくつもついており、ボタンの開け具合により


スタイリングに変化をもたらせます。




デザインポイント２

身頃と袖口のギャザーによるシルエット



身頃と袖口のギャザーにより、このような印象的なシルエットを作り上げました。


ふわんとした袖は二の腕などのシルエットを隠してくれる効果も期待でき、デザインで体型カバーを


叶えることができます。


また、身頃のシルエットも同様、お尻周りのカバーにぴったりのデザインシルエットです。




★毎日着るものだからキレイを長持ちさせたい



このアイテムのイージーケアポイントは『毛玉ができにくい』点です。


毛玉になりにくい理由は、抗ビル機能付きの素材でできた、ニット生地にあります。




また、程よい厚みの生地は、季節の変わり目や肌寒い時期の対策としても使えます。


ロングシーズン活躍すること間違いなしです！


★実際にsonocaさんにご着用いただきました！








★コーデを彩る、主張しすぎないカラーバリエーション



イエロー

カーキ

ブラック

商品詳細


前後2Wayダンボールニットカーディガン(https://item.rakuten.co.jp/osharewalker/13to03u/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251008)（★楽天市場店限定販売）


商品番号：13to03u


価格：\4,980　(10月11日AM01:59迄　クーポンのご利用で\3,735)


サイズ：フリーサイズ（ショート丈、レギュラー丈）


カラー：イエロー、カーキ、ブラック




sonocaさんプロフィール

ファッションや美容の”忖度なし“レビューで支持を集める人気インフルエンサー。


楽天ROOM OF THE YEARを3年連続で受賞し、殿堂入りを果たしています。


紹介したアイテムは即完売することが多く、


愛用品を真似する”＃そのか買い“が数多く生まれています。


n'OrLABELについて


ブランドコンセプト


ほかにない、私のデイリーウェア


毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。


会社紹介


＜株式会社 mighty＞


2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。


ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。


