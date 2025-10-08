空庭温泉 OSAKA BAY TOWER ショー「鼠小僧、大暴れ！」がハロウィンver.に大変身！！
関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪市港区弁天、総支配人: 松井敦史）は、2025年10月18日(土)から11月3日(月・祝)の土日祝日に、オリジナルショー「鼠小僧、大暴れ！～お菓子を守れ！ちびっこ義賊、出動～」を開催いたします。
大好評のオリジナルエンタメショー「鼠小僧、大暴れ！」が、この秋、ハロウィン期間限定で特別仕様に変身。ゴールデンウィークに大盛況だった子ども参加型企画を、ハロウィンならではの演出でお届けします。
今回、鼠小僧が狙うのは「ハロウィンのお菓子」！？
子どもたちはちびっこ義賊に変身し、岡っ引きにお菓子を取られないよう鼠小僧と一緒に守り抜きます。ショーの最後には観客全員に、鼠小僧と岡っ引きをイメージしたオリジナル飴「参上だ！飴」「御用でぇ！飴」をプレゼントいたします。
■「鼠小僧、大暴れ！～お菓子を守れ！ちびっこ義賊、出動～」
期間：2025年10月18日(土)～11月3日(月・祝) ※土日祝限定
場所：空庭温泉2F 弁天通り
時間：12:30/14:30/16:30/18:30 (各回約15分)
観覧：無料 (別途入館料要)
※ちびっこ義賊へのご参加は下記URLより事前予約を行っていただけます。
詳細： https://solaniwa.com/news/halloween2025/
<ゴールデンウィーク実施時の様子>
※写真はイメージです。
※イベントは予告なく変更、中止となる場合がございます。
■「鼠小僧、大暴れ！」フォトコン第3弾
期間：2025年10月1日(水)～12月31日(水)
賞品：入館料やお食事に使える空庭温泉公式アプリポイント5,000Pt（最大6名様）
※特典のお受け取りは空庭温泉アプリ（無料）の登録が必要です。
応募方法：以下の方法でご応募ください。
①「@solaniwaonsen」をフォロー
②「@solaniwaonsen」をタグ付け
③ハッシュタグ「#鼠小僧大暴れ」を付けて、Instagramに投稿してください。
■最大1,300円OFF！食欲の秋★選べる3種の食事付入館プラン
大好評の食事付入館プランが今だけお得度増しましに。
期間: 2025年10月1日(水)～11月30日(日)
内容：対象メニュー3種から選べる食事付入館プラン
料金：チケットタイプA / B 3,300円、C / D 3,800円 ※大人料金のみ ※別途入湯税要
場所：2F食いだおれ横丁
詳細：https://solaniwa.com/coupon_info/
【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】
約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。
■施設概要
名称 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER
所在地 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3 営業時間 11:00~23:00（最終入場 22:00）休館日 不定休 月 1 回
公式ウェブサイト https://www.solaniwa.com/
アクセス 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)連絡通路直結
大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分
入館料 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。
大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円
※入館料にはタオル、館内浴衣、消費税込みです。
※1,651円(税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)がかかります。
庭見風呂
弁天通り
【アイコニア・ホスピタリティ】
アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。
【GoTo Pass】
公式ウェブサイト：https://gotopass.jp