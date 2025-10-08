空庭温泉 OSAKA BAY TOWER ショー「鼠小僧、大暴れ！」がハロウィンver.に大変身！！





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪市港区弁天、総支配人: 松井敦史）は、2025年10月18日(土)から11月3日(月・祝)の土日祝日に、オリジナルショー「鼠小僧、大暴れ！～お菓子を守れ！ちびっこ義賊、出動～」を開催いたします。

大好評のオリジナルエンタメショー「鼠小僧、大暴れ！」が、この秋、ハロウィン期間限定で特別仕様に変身。ゴールデンウィークに大盛況だった子ども参加型企画を、ハロウィンならではの演出でお届けします。

今回、鼠小僧が狙うのは「ハロウィンのお菓子」！？

子どもたちはちびっこ義賊に変身し、岡っ引きにお菓子を取られないよう鼠小僧と一緒に守り抜きます。ショーの最後には観客全員に、鼠小僧と岡っ引きをイメージしたオリジナル飴「参上だ！飴」「御用でぇ！飴」をプレゼントいたします。

■「鼠小僧、大暴れ！～お菓子を守れ！ちびっこ義賊、出動～」

期間：2025年10月18日(土)～11月3日(月・祝) ※土日祝限定

場所：空庭温泉2F 弁天通り

時間：12:30/14:30/16:30/18:30 (各回約15分)

観覧：無料 (別途入館料要)

※ちびっこ義賊へのご参加は下記URLより事前予約を行っていただけます。

詳細： https://solaniwa.com/news/halloween2025/

<ゴールデンウィーク実施時の様子>









※写真はイメージです。

※イベントは予告なく変更、中止となる場合がございます。

■「鼠小僧、大暴れ！」フォトコン第3弾

期間：2025年10月1日(水)～12月31日(水)

賞品：入館料やお食事に使える空庭温泉公式アプリポイント5,000Pt（最大6名様）

※特典のお受け取りは空庭温泉アプリ（無料）の登録が必要です。

応募方法：以下の方法でご応募ください。

①「@solaniwaonsen」をフォロー

②「@solaniwaonsen」をタグ付け

③ハッシュタグ「#鼠小僧大暴れ」を付けて、Instagramに投稿してください。

■最大1,300円OFF！食欲の秋★選べる3種の食事付入館プラン

大好評の食事付入館プランが今だけお得度増しましに。

期間: 2025年10月1日(水)～11月30日(日)

内容：対象メニュー3種から選べる食事付入館プラン

料金：チケットタイプA / B 3,300円、C / D 3,800円 ※大人料金のみ ※別途入湯税要

場所：2F食いだおれ横丁

詳細：https://solaniwa.com/coupon_info/

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3 営業時間 11:00~23:00（最終入場 22:00）休館日 不定休 月 1 回

公式ウェブサイト https://www.solaniwa.com/

アクセス 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)連絡通路直結

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円

※入館料にはタオル、館内浴衣、消費税込みです。

※1,651円(税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)がかかります。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp