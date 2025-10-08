日建設計が「Unite」をテーマに地域事業者と共に企画運営する「JINNAN MARKET #12」「JINNAN URBAN SPORTS PARK」を同日開催

ゆるスポーツ体験（協力：世界ゆるスポーツ協会、東急株式会社） ※土曜12－18時年齢・性別・運動神経に関わらず誰もが楽しめる新スポーツである「ゆるスポーツ」を開発する世界ゆるスポーツ協会がJINNAN MARKETに登場。勝ったら嬉しい、負けても楽しい、ゆるスポーツを展開します。様々なカルチャーが集まる神南や北谷公園ならではの「ゆるスポーツ」開発も視野に、今回は4種目を用意して、みなさんをお待ちしています。