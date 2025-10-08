アイスマイリー、RAGソリューションカオスマップを公開！ーAI導入の価値を最大化する最新RAGソリューション 84製品を紹介ー
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、幅広い業界において活用できる最新のRAGソリューションサービスをまとめた「RAGソリューションカオスマップ」を、2025年10月8日に公開しました。掲載総数は84製品です。
■RAGソリューションカオスマップとは？
RAGとは、生成AIに外部のデータベースを組み合わせることで、正確性・信頼性の高い回答や分析結果を生み出す仕組みです。近年では、ナレッジマネジメント・社内問い合わせ対応・営業支援・技術文書検索など、幅広い業務領域でRAGの導入が進んでおり、業務効率化や意思決定の高度化に大きく寄与しています。
本カオスマップでは、企業の導入検討をサポートするために、用途別に国内のRAGソリューションを整理・掲載しており、自社に最適なサービスを比較検討する際の参考資料としてご活用いただけます。
カオスマップを資料請求いただいた方には、各製品の製品名や製品URL情報を記載した「RAGソリューション提供企業リスト（Excel）」も併せて、無償でご案内いたします。
■RAGソリューションカオスマップ作成の背景
生成AIの活用が急速に広がる中で、「自社データを活かしきれていない」「社内情報を安全に活用できる仕組みがほしい」といった声が多く聞かれるようになりました。その解決策として注目されているのが、RAGによるデータ拡張型の生成AIです。
近年では、単なるQAシステムにとどまらず、専門知識を踏まえたレポート生成・営業資料作成・顧客サポート自動化など、ビジネス現場での実用的なRAGを活用した生成AIの活用事例が急増しています。
本カオスマップでは、2025年時点で国内外で利用可能な最新のRAGソリューションを整理し、自社の課題に合わせて最適なソリューションが見つけやすいよう構成いたしました。
・RAG開発・構築支援
・データ構造化・精度向上
・データ販売
・生成AIプラットフォーム
・対話型AI・ナレッジマネジメント（社内向け）
・対話型AI・顧客対応（社外向け）
■RAGソリューションカオスマップの入手方法
「大サイズのカオスマップ」と「RAGソリューション提供企業リスト（Excel）」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
１、下記『カオスマップと企業リストを資料請求』をクリックします。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、弊社担当者より「RAGソリューションカオスマップ」をメールにて送付させていただきます。
※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。
※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
