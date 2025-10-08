じげん「ESG Data Book 2025」発表のお知らせ

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾 丈、証券コード:3679）は、このたび、「ESG Data Book 2025」を発表いたしましたのでお知らせいたします。

当社グループは2021年、創立15周年を契機にパーパス「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を策定し、第二次中期経営計画「Z CORE」を発表しました。以来、持続的な成長の基盤としてステークホルダーとの価値共創を重視し、サステナビリティに関する取り組みの可視化と情報開示を継続的に進めてまいりました。

そして、近年高まる企業価値向上に向けたサステナビリティ活動への関心と、情報開示拡充の重要性を踏まえ、昨年度より新たに「ESG Data Book」を作成しています。このたびは 昨年に引き続き、「ESG Data Book 2025」を発表いたしました。本データブックでは、当社のESG（Environment（環境）・Social（社会）・Governance（ガバナンス））に関する取り組みや実績データを体系的に集約し、ESG投資に関心をお持ちのステークホルダーの皆さまとの継続的な対話を一層深めてまいります。

2024年版（昨年度）からの主な更新点は以下の通りです：

・Eパート：Scope3のさらなるカテゴリ開示に加え、非化石証書を活用した実質カーボンニュートラル達成に関する記載を追加。

・Sパート：主要ESGレーティング機関の評価項目・評価軸との整合性を高めるため、全体の構成を再定義。さらに、「エンゲージメント」および「ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン（DEI）」に関しては、昨年度より情報を拡充。

・Gパート：企業倫理・コンプライアンスを含むガバナンス体制（ガバナンスストラクチャー）の説明を強化するとともに、グループ全体のリスクアセスメントおよび対応表を新たに追加。

■「ESG Data Book 2025」 主な構成

・じげんグループのサステナビリティに関する考え方

・環境（保全・気候変動への対策）の取り組み

・社会（人的資本・ダイバーシティ・人権の尊重・情報セキュリティ）の取り組み

・ガバナンス（コーポレートガバナンス・コンプライアンス・リスクマネジメント）の取り組み

・実績データ

当社グループは、基本理念である「生活機会の最大化」を目指し、プライム市場の上場企業及び社会の公器として、社会課題への対応を経営の重要事項として捉え、持続可能な社会の実現に貢献いたします。

また、ステークホルダーの皆さまとのより透明性の高い情報共有を目的に、コーポレートサイト内「M&A／提携について」ページ（https://zigexn.co.jp/ma/）の内容をアップデートし、開示情報を拡充いたしました。

今後もESG Data Bookを通じた当社グループのESGに関する考え方や取り組みの発信に加え、各種情報開示の充実を通じて、ステークホルダーの皆さまとの対話の機会を拡大し、持続可能な企業価値の向上に努めてまいります。

＜「ESG Data Book 2025」＞

■日本語版：https://zigexn.co.jp/ir/integrated_report/

■英語版：後日公開

■株式会社じげん 会社概要

［社名］株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］3679 （東証プライム）

［本社所在地］東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］2006年6月1日

［代表者］代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。