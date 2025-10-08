こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王観光】東大和市にて「スイーツロゲイニング」イベントの企画・運営を支援しました
京王グループの京王観光株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：近藤洋之）は東大和市スイーツウォーキング実行委員会様（所在：東京都東大和市、事務局：東大和市 スポーツ観光課）から委託を受け、2025年9月27日（土）に地域資源を活用したイベント「スイーツロゲイニング」の企画・運営を支援しました。
東大和市ではこれまで、市内に所在するスイーツ店・パン店と連携して、各店舗を試食して歩くスイーツウォーキングを実施していましたが、今年度から新たな取り組みとしてロゲイニングの要素を取り入れ、東大和市内のスイーツ店・パン店のほか、市のモニュメントなどをチーム対抗で巡るイベントとして内容をブラッシュアップして開催しました。
イベント当日は約300名の方が参加され、これまで知らなかった東大和市内のスイーツ・パンなどの魅力を発見できたといった好評の言葉を数多くいただきました。
イベント当日の様子（左：ゴール時、中・右：ファミリーの部 表彰式）
本件に関するお問合わせ先
京王観光株式会社 八王子支店
hachioji.g@keio-kanko.co.jp
東大和市ではこれまで、市内に所在するスイーツ店・パン店と連携して、各店舗を試食して歩くスイーツウォーキングを実施していましたが、今年度から新たな取り組みとしてロゲイニングの要素を取り入れ、東大和市内のスイーツ店・パン店のほか、市のモニュメントなどをチーム対抗で巡るイベントとして内容をブラッシュアップして開催しました。
イベント当日は約300名の方が参加され、これまで知らなかった東大和市内のスイーツ・パンなどの魅力を発見できたといった好評の言葉を数多くいただきました。
イベント当日の様子（左：ゴール時、中・右：ファミリーの部 表彰式）
本件に関するお問合わせ先
京王観光株式会社 八王子支店
hachioji.g@keio-kanko.co.jp