ブレイキンに誰もが気軽に体験・観覧・参加できる山梨県最大規模のブレイキンイベント！！「山梨ブレイキン祭り」 10月13日（月・祝）開催

株式会社ラクアン

誰もが気軽に体験・観覧・参加できるブレイキンイベント！！

パリ大会で唯一の新競技となり注目を集めたブレイキンを通じて、新しい時代のスポーツの魅力を多くの方に知ってもらい、若者が楽しめる山梨、若者が活躍できる山梨を創っていくことを目的に、山梨ブレイキン祭り大会実行委員会（会長：UEN（ユエン）、運営協力：株式会社ラクアン）が「山梨ブレイキン祭り」を、2025年10月13日（月・祝）甲府駅北口よっちゃばれ広場 （山梨県甲府市北口２丁目２）にて開催します。

世界で活躍する超豪華なゲストをお迎えし、本格的なダンスバトルが行われるとともに、ダンスショーケースや無料のブレイキン体験会、キッチンカーや出店などのコンテンツも用意しており、誰でもお気軽に足を運んで楽しんでいただける空間を用意しています。

また、前日12日（日）にはMIDDLE EAST ブロック選手権 2025が同会場にて開催されます。（山梨では初めての開催です）。

昨年300人近くのダンサーと来場者3000人を記録したブレイキンイベントの進化版

【イベント概要】

■イベント名

- 山梨ブレイキン祭り

■開催日時

- 2025年10月13日（月・祝）10：00～18：00（メインイベント）18：00～21：00（アフターパーティー）※小雨決行、延期日なし

■会場

- 甲府駅北口よっちゃばれ広場 （山梨県甲府市北口２丁目２）

■内容

- U15ブレイキンソロバトル(15歳以下)- オープンブレイキン2on2バトル(年齢制限なし)- ダンスショーケース- ブレイキン体験会- グラフィティ体験会- グラフィティアートパフォーマンス※出店＆キッチンカー多数

■主催

- 山梨ブレイキン祭り大会実行委員会

■後援

- 山梨県、甲府市、甲府市教育委員会、やまなしスポーツエンジン、山梨日新聞社・山梨放送、テレビ山梨

■協賛

- アドバンステクノロジー株式会社、株式会社ラクアン、ジット株式会社、vj fuk@kichi、エム塗装、M-studio、studio BRAVE、HungryGate 、隠れ家ダイニング和想 、住吉寿夫司法書士・行政書士事務所、株式会社ムラサキスポーツ、FORGET NEVER CLOTHING、DEVOTE TO KIDS

■参加費

- バトル&ショーケース エントリー3,000円、ダブルエントリー5,000円- 入場、観覧、ブレイキン&グラフィティ体験会は無料

■バトル賞金

- 賞金・商品総額30万円

■特別表彰

- 「山梨県知事賞」、「甲府市長賞」、「やまなしスポーツエンジン会長賞」、「審査員特別賞」

■公式サイト

- 山梨ブレイキン祭り専用インスタグラムから詳細をご確認ください。https://x.gd/hYxdA

■参加申込

- ダンスバトル・コンテンストのエントリーサイト（ENTER THE STAGE）からお申込みください。https://x.gd/EZMFa

■問い合わせ

本格的なダンスバトル&ショーケース

- 山梨ブレイキン祭り大会実行委員会 事務局Email: ybf20241014@gmail.comTEL：070-9389-5058

300名を超える参加者によるダンスバトル

15歳以下を対象としたブレイキンソロバトルと年齢制限なしのオープンブレイキン2on2バトルが繰り広げられます。そして、ゲストバトラー、ジャッジ、DJ、MC、VJとして豪華ゲストが集結します。

【ゲストバトラー】

- GENROC & SHOSEI- YU-KI & TAICHI

【ジャッジ】

- KATSU ONE (MIGHTY ZULU KINGZ / Style Vale Tudo / ALL AREA / READY TO ROCK)- DRAGON(FOUNDNATION / KEEP IT REAL / MIGHTY ZULU KINGZ / リアルアキバボーイズ（RAB）)- NORI(TAKE NOTICE)

【DJ】

- L.A.B（甲斐天蹴）- SMILY（BRM/TBC）

【VJ】

- vj fuk@kichi

【MC】

- YAZAKI（ゲロッパ/fumihiroko / MADE in YAMANASHI）- WINGZERO（FOUND NATION）

ダンスショーケース

BREAKIN、HIP HOP 、WAACK 、JAZZ 、KPOP、LOCK、新体操など様々なジャンルのダンスチームが参加します。

【参加チーム】

SuperSquad、G-LOCKERS、Futures waack story、RDS、ASTELLAS、TCMI GROUP、Eight Flower、KJアクティブ、M studio RG、BLACKMONSTER、Green!kids、Cheeky!!!!、マナダンアイドルクラス、＄aucy kick ass

2012年に学校保健体育の一環として、男女ともにダンスが必修化され、小学校で習う「表現運動」と合わせると、子どもたちは合わせて9年間もダンスを習うことになっており、ブレイキンやダンスに興味関心を持つ子どもたちも年々増えています。本イベントでは多くの協賛をいただき、甲府駅北口広場に豪華な屋外仮設ステージを設置し、子どもたちの一生の思い出に残る特別な舞台を用意し、親や祖父母を巻き込んだ最高の1日を提供します。

「山梨ブレイキン祭り」で、自由でカッコ良く、音楽やファッションなどの要素も加わったブレイキンやダンスの楽しさ、面白さを実際に体感していただきたいと思っております。

イベントスケジュール

【スケジュール】

10:00 OPEN U15 & 2on2エントリー

10:30ブレイキン体験会

11:00 ルール説明・挨拶 & JUDGEムーブ

11:30 U15 & 2on2 オーディション予選

13:30 一部ダンスショーケース & ブレイキン体験会

14:30 U15 & 2on2 BEST16(1ムーブ) BEST8(1ムーブ)

16:30 U15 & 2on2 BEST4(2ムーブ) & 2部ダンスショーケース

17:30 U15 & 2on2 FINAL(2ムーブ) 表彰

18:00 終了

18:30アフターバーティー

20:30終了

※空き時間に、DJタイムとグラフィティ体験会

※スケジュールは進行により多少前後する場合がございます。

イベント会場にはキッチンカーや体験・販売ブース出店など多数

↑大会実行委員会 会長 UEN

イベント会場には、多くの体験・販売ブースや、キッチンカーなどの出店がございます。ぜひご家族・ご友人とお越しいただき、お楽しみください。

体験・販売エリア

飲食・キッチンカーエリア

- ブレイキン体験会（JDSFブレイキン山梨）- グラフィティ体験会（NOS）- 体験ブース（（株）ムラサキスポーツ）- Tシャツ販売（FORGET NEVER CLOTHING）- オリジナルグッズ販売（DEVOTE TO KIDS）

13店舗出店

【販売メニュー】※一部抜粋

・ケバブ、チーズハットグ、ロングポテト

・お好み焼き、フリフリポテト、チュロス

・ピッツァ、クレープ、かき氷

・チーズハットグ、唐揚げ、ビール

・たこ焼き、たこせん、クレープ

・ハンバーガー、カレー

・生キャラメルポップコーン、キューバサンド

大会主催者から

↑ブレイキン体験会（JDSF山梨ブレイキン部）↑グラフィティー体験会&アートライブパフォーマンス（アーティストNOS）

本大会実行委員会会長には、ブレイキンソロバトルをメインに国内外の数々の大会で優勝経験があり、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 (Japan DanceSport Federation :略称 JDSF) のブレイクダンス山梨県部部長及び「やまなし大使」を務めているUEN（ユエン）が就任し、イベントオーガナイザーとしてイベント開催します。

【会長コメント】

世界レベルのブレイキンバトルをメインにダンスショーケース、出店、キッチンカー、ブレイキン＆グラフィティー無料体験会と盛りだくさん！

10月13日は是非甲府駅よっちゃばれ広場に集合お願いします♪観覧無料です！

【見どころ紹介】

世界レベルのゲストを招いて山梨県甲府駅前で広げられる本格的なブライキンバトルイベント！！

山梨県のみならず全国から挑戦者が集まります！

他にもキッチンカーや出店、ダンスショーケース、ブレイキン＆グラフィティー無料体験会もあります♪

前日10月12日(日)は、同会場にて、MIDDLE EAST ブロック選手権を初開催

【MIDDLE EAST ブロック選手権 2025 タイムスケジュール】

JDSF BREAKING BLOCK BATTLE SERIES 2025



2025年シーズン開幕。舞台は MIDDLE EASTブロック。

ブロックチャンピオンの座を懸けた熱いバトルが始まります。



【観戦】

入場観戦は 無料！

選手の本気を間近で感じたい方、応援したい方、ブレイキンを体感したい方はぜひ会場へ！



【MIDDLE EASTブロック選手権 日程・会場】

日程： 2025年10月12日(日)

会場： 甲府駅北口 よっちゃぱれ広場



【受付時間&大会スタート時間】

エントリー受付 : 9:30～10:30

大会スタート : 11:15～



【競技概要】

・種目 : ブレイキン 1 on 1

・カテゴリー : ジュニア(BBOY/BGIRL)・オープン(BBOY/BGIRL) 計4カテゴリー

※ジュニア区分：中学3年生以下

※オープン区分：高校1年生以上

・ジャッジ：JDSF BREAKING オフィシャルジャッジ2025



【STREET STARTERS 2025】

そしてJDSF BREAKING STREET STARTERS略して「ストスタ 」も同会場にて実施！

JDSFブロック選手権内（４ブロックで実施）されます！参加条件は一つです！

バトル経験が少ない方！男女年齢は問ません！バトルのあとはそのままブロック選手権を楽しみましょう！

※ストスタスケジュールは以下※

-エントリー受付 : 12:00~12:30 ※ストスタの開始の際にMCが参加者の皆さんをステージにお呼びします。

-TOP16/TOP8 : 12:45～

-TOP4 / FINAL: 17:40

💡進行により、時間の変動の可能性がございますので予めご了承くださいませ。



本大会に関する問い合わせ : breaking@jdsf.or.jp

イベントフライヤー