【adidas Originals for EDIFICE/IENA】SL72 RS Exclusive モデルを発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「 EDIFICE（エディフィス）」と「IENA（イエナ）」から、「adidas originals」とのExclusiveモデルとなる【SL72 RS】を発売いたします。



adidasの名作「SL72」に、EDIFICE/IENAが別注。

1970年代に誕生した名作ランニングシューズをベースに、都会的で洗練されたデザインへとアップデート。

クラシックな雰囲気を残しつつ、大人のスタイルに自然と馴染む一足の仕上がりに。

・ブラックを基調にした都会的で洗練されたデザイン。大人の足元にふさわしい佇まいにアップデート。

・名品から着想を得たカラーコンビネーション。生成に近いホワイトを取り入れ、レトロな軽やかさをプラス。アウトソール上部にボルドーを差し色として加え、上品で控えめなコントラストを実現。

・シュータンには薄手のレザーを採用し、インラインとは異なる高級感ある仕様に。

・細身のシューレースへ変更し、ディテールまでこだわり抜いた洗練された仕上がり。

クラシックとモダンが共存するEDIFICE/IENAの特別なデザインは、ストリートからモード、ミニマルまで幅広いスタイルにフィット。

エクスクルーシブならではの上品な存在感で、日常のスタイリングを一段格上げしてくれる一足です

■EDIFICE（メンズサイズ）

プライス：14,300円（税込み）

品番：25093310003730(#)

サイズ展開：25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0

■IENA（レディースサイズ）

プライス：14,300円（税込み）

品番：25093910002840(#)

サイズ展開：22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0

※メンズとレディースは同じサイズ規格となります。(同型となります)

■発売日時

2025年10月10日（金）

※各店舗のオープン時間に準じます。

■販売店舗

EDIFICE各店

IENA各店

オンラインストア（BAYCREW'S STORE）

EDIFICE：https://baycrews.jp/brand/detail/edifice

IENA：https://baycrews.jp/brand/detail/iena