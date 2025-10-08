株式会社パワーソリューションズ、未来を見据えたAI人材育成のために「amoibe OJT AI駆動開発コース」を導入

株式会社amoibe

AI駆動開発のOJTプログラム「amoibe OJT」を提供する株式会社amoibe（本社：東京都港区、代表取締役：新條 隼人）は、ITコンサルティングを手掛ける株式会社パワーソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 忠郎）が、AIネイティブ時代を見据えた戦略的人材育成の一環として当社の「AI駆動開発コース」を導入したことを発表します。

本OJTに取り組んだ背景や具体的な成果、今後の展望については、詳細な導入事例インタビュー記事をご覧ください。

導入事例記事はこちら(https://amoibeojt.jp/case/ps)

未来をリードするパワーソリューションズ社の戦略的挑戦

AI技術の急速な進化は、ビジネスのあり方を根本から変える大きな潮流となっています。ITコンサルティング業界をリードする株式会社パワーソリューションズは、この変化を事業成長の絶好の機会と捉え、顧客への提供価値をさらに高めるための戦略的投資として、全社的なAIスキル底上げに向けた実践的な人材育成プログラムの導入を決定しました。 特に、ビジネスの根幹である「要件定義」をはじめとした「上流工程」でのAI活用に着目し、具体的なアウトプットの創出を通じて企業の競争力を強化することを目指しました。

「amoibe OJT AI駆動開発コース」受講後の反響

生産性向上への確信

OJT後のアンケートでは、参加者から「平均30%超」、最大で「50%以上」もの生産性向上を見込めるとの回答が寄せられ、AI活用の効果を定量的に裏付けています。

高い受講者満足度

受講者の満足度を測るNPS（ネット・プロモーター・スコア）調査では、実に7割の受講者が最高評価である「10点」を付け、プログラム内容への高い評価が示されました。

意識と行動の変容

下記のような受講者コメントをいただきました。

●生成AIでどのような規模のモノが出力できるかを実際に体験でき、今後の活用意欲や創造性が高まりました。

●研修を通じて「AIにどう依頼して、どういったアウトプットが欲しいか」を考えながら動けるようになった。

●どのようにAI駆動開発を行えばいいのかのイメージが湧いた。

両社からのコメント

株式会社パワーソリューションズ 執行役員 オープンイノベーション本部長 鈴木 義晃様

今回のOJTで得た最大の収穫は、AIが自分たちの武器になるという確信です。今後はこの学びを起点に、社内での成功事例を蓄積し、お客様への提供価値そのものを向上させていきたいと考えています。

株式会社amoibe 代表取締役CEO 新條 隼人

パワーソリューションズ様の未来を見据えた戦略的なご判断をご支援できたことを、大変嬉しく思います。今回の成功事例をモデルケースとし、今後も多くの企業の“AIネイティブ”への変革を支援して参ります。

詳細な導入事例インタビュー記事のご案内

本取り組みの背景、OJTで得られた学び、そして今後の展望について、担当の鈴木様に詳しくお伺いしたインタビュー記事を公開しております。ぜひご一読ください。

導入事例記事URL：https://amoibeojt.jp/case/ps



【株式会社パワーソリューションズについて】

パワーソリューションズは、「あらゆるラストワンマイルにITで立ち向かう」ことをミッションとする、企業向け（BtoB）ITのラストワンマイル領域のDX化を推進するIT企業。金融・資産運用分野を中心に、幅広い産業分野の法人に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びにAI搭載SaaSライセンスの販売及び導入サポート等を提供しています。

URL：https://www.powersolutions.co.jp/

【株式会社amoibeについて】

社名：株式会社amoibe（旧社名：株式会社ドットライフ）

設立：2014年1月

代表者：代表取締役CEO 新條隼人

所在地：東京都目黒区目黒1-4-16目黒Gビル7F

URL：https://amoibe.co.jp/