Women’s Polo Spring/Summer 2026

レディースのポロ ラルフ ローレン2026年春夏コレクションは、ラルフとリッキーのローレン夫妻が楽しんだジャマイカ旅行から着想を得ています。ジャマイカは、ブランドの特色である活気あふれるエネルギー、自然の美しさ、そして洗練された気楽さが形になった場所です。今回のコレクションは旅人の精神をたたえ、伝統と冒険心を融合させることで、クラシックでありながらも自由奔放、そんなスタイル ビジョンを作り出しました。

今シーズンのコレクションは、ニュートラルなトーンを基調としつつ、ジャマイカの精神が持つ楽観性を反映したビビッドカラーの新鮮な組み合わせが気分を盛り上げます。控えめなタキシード風のディテールが洗練さを加え、プロポーション、質感、レイヤリングの遊び心あふれる実験が、コレクションにモダンな印象をもたらします。アウターウェアはコレクションのマストアイテムであり、ウィンドブレーカー、トレンチコート、ダブルブレスト ジャケットなどにおいて、アイコニックなスタイルの新解釈が提案されています。着回しの利くセパレートに加えて、大胆なカラーやストライプ、大柄チェックを駆使したクラシックなシャツが、リネンの仕立ての美しさを放ちます。ワンピースやスカートが、カラフルなポプリンのスカートとロマンチックなホワイトで女性らしさを強調する一方、大胆なポロ ポニーのロゴマークをあしらった、素材感のあるクロッシェ編みのセーターが、遊び心をくすぐります。

ラフィア、畝織りコットン、ビーズ、手編みレザーは、「Polo Play（ポロ プレイ）」、「Polo ID（ポロID）」、「Bellport（ベルポート）」の各バッグに共通する今シーズンの中心的なテクスチャーです。Polo Playの仲間に新たに加わった新作のショルダーバッグとメッセンジャーバッグは、スタイル性と機能性がさらにアップしました。また、3つの新デザインのアイウェアがラインアップに加わり、コーディネートを完成させます。

パリ中心部の光あふれるアパートメントで発表されたコレクションは、暖かい気候の旅行先を思わせる装飾的なアクセントを通じて、ポロの女性像を反映しています。それは、気取らず、洗練されていて、冒険心がありながらも、地に足がついた女性――どんな場所にいても、超越したスタイルを手放すことのない女性です。

