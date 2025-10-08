リチウムイオン電池の循環物流ソリューション「LiBerth」サービスサイト開設のご案内

株式会社日新

この度、株式会社日新（神奈川県横浜市、代表取締役社長：筒井雅洋、以下日新）が開発・推進しておりますリチウムイオン電池の循環物流ソリューション 「LiBerth」の専用ホームページ（https://liberth.nissin-tw.com/）を開設いたしました。

【ミッション】

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、EVや再生エネルギーの拡大に伴い、車載用や定置用の大型蓄電池をはじめとしたリチウムイオン蓄電池（以降「LiB」と表記）の需要が大きく拡大しております。その先の将来には、大量の使用済みLiBが発生することが確実視されております。

一方で、LiBに含まれる電解液は消防法の危険品に該当するため、物量に応じて危険物倉庫での保管が必要となりますが、現在、全国的に危険品倉庫は不足しています。今後もその状況が続いていくと予想されております。

日新は、社会に大量に生み出されてくる使用済みLiBに対し、安全かつ効率的な物流機能の提供を通じて、バッテリーの循環型経済に貢献することを目指しております。

【コンセプト】

日新が持つ物流リソースとパートナー企業の様々な技術を組み合わせ、使用済みLiBに対応した機能を開発ししています。

LiBの開発から製造、リパーパス、リサイクルまでのバッテリーのバリューチェーンに関わるすべての方に、安全・安心で効率的なバッテリー循環物流ソリューション「LiBerth」を提供いたします。

【提供価値】

LiBerthソリューションとして、以下の機能を提供いたします。

- 消防法に対応した専用容器（LiBボックス、LiBerthコンテナ）により、一般倉庫でLiBを保管する機能を提供いたします。- 必要とするエリアで、必要とする期間、必要な数量を、日新及び提携企業の物流施設でLiBの保管機能を提供いたします。- 万が一の発火に対応した自動消火、圧力ベント、自動異常検知、監視システムなど各種機能を提供いたします。- LiBの充放電や検査、簡易解体など、物流に求められる新たな付帯機能を提供いたします。

今後は、保管機能だけでなく、トラックや鉄道、船舶による輸送に対応したLiB専用容器の展開も予定しております。

当ホームページでは、LiBerth事業について、各種サービスのご案内、事例紹介、関連ニュースの発信などリチウムイオン電池に関わる皆様に、有益な情報をお届けしてまいります。掲載情報は随時更新して参りますので、今後のLiBerthにご期待ください。

【問い合わせ先】

会社名 ：株式会社日新（NISSIN CORPORATION）

部署名 ：DX推進部 ハコラボ・LiBerth事業推進課

所在地 ：東京都千代田区麹町1-6-4

ＴＥＬ ：03-3238-6575

ＵＲＬ ：https://liberth.nissin-tw.com/

事業内容：国際輸送、国内輸送、倉庫、港湾運送、通関、船舶代理店 等