【JPIセミナー】「我が国のコンテンツ産業の現状 及び 経済産業省におけるコンテンツ産業政策について」10月20日(月)開催

JPI（日本計画研究所）は、経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課 課長補佐（企画／アート） 小西 美穂 氏を招聘し、我が国のコンテンツ産業の現状 及び 経済産業省におけるコンテンツ産業政策について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

我が国の新たな成長エンジン、コンテンツ産業。その振興に向けた政策と今後の展望

我が国のコンテンツ産業の現状 及び 経済産業省におけるコンテンツ産業政策について

〔開催日時〕

2025年10月20日(月) 09:30 - 11:30

〔講師〕

経済産業省

商務・サービスグループ 文化創造産業課

課長補佐（企画／アート）

小西 美穂 氏

〔講義概要〕

コンテンツ産業は、成長する海外需要を取り込む鍵となる産業として注目を集めています。日本発のコンテンツ海外売上は、この10年間で約3倍に成長し、2023年で約5.8兆円と自動車産業に次ぐ規模となりました。コンテンツ産業は、日本の基幹産業に成長しており、今後は、国内市場を超えたグローバル市場の視点での成長産業となることが期待されています。

本講義では、コンテンツ産業を取り巻く環境や直近の経済産業省における政策等について詳説します。

〔講義項目〕

1. 日本のコンテンツ産業の現状

2. コンテンツ産業を取り巻く環境の変化

3. コンテンツ産業振興に関する政府全体の動き

4. 経済産業省におけるコンテンツ産業政策の推進

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,360円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17449(https://www.jpi.co.jp/seminar/17449?utm_source=prtimes)

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

