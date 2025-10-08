2026年 阪急電鉄カレンダー マルーンの疾風(かぜ) を10月10日（金）から販売します

阪急阪神ホールディングス株式会社

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社（代表取締役社長：上田均 本社：大阪市北区）では、2026年の阪急電鉄カレンダー「マルーンの疾風(かぜ)」（壁掛け版・卓上版）を、10月10日（金）から販売します。

阪急電鉄カレンダー「マルーンの疾風(かぜ)」は阪急電鉄が監修を行い、壁掛け版は四季折々の美しい阪急沿線を疾走する阪急電車の写真が人気で、毎年、多くの方からご好評いただいています。2026年のカレンダーでは、新型車両2300系と2000系が表紙を飾ります。卓上版では、現在も嵐山線専用として活躍を続けている6300系を特集します。

また、壁掛け版と卓上版を同時にご購入いただいた方には、ノベルティとしてオリジナルデザインのクリアファイルをプレゼントします。

詳細は次のとおりです。

1．販売開始日 10月10日（金） ※販売開始時刻は販売場所によって異なります

2．内容

■ 2026年 阪急電鉄カレンダー「マルーンの疾風(かぜ)」

壁掛け版

新鋭2300系と2000系が表紙を飾ります。

その他、桜や新緑などの美しい阪急沿線の風景を

バックに走り抜ける阪急電車の写真が楽しめます。

【価格】1,600円（税込）

【サイズ】

A2判（タテ620mm×ヨコ420mm）／

オールカラー／14枚

卓上版

京都線特急専用車として一時代を築いた

6300系を特集した内容です。

【価格】1,200円（税込）

【サイズ】

タテ100mm×ヨコ205mm

（プラスチックケース入り）／

表面オールカラー、裏面1色／14枚

■「マルーンの疾風(かぜ)」特製ショッパー

2300系と2000系の写真が両面を飾ります。

カレンダーには未掲載の特別写真を使用しています。

【価格】400円（税込）

【サイズ】

タテ450mm×ヨコ320mm×マチ110mm／

オールカラー

3．販売場所

■ 阪急電鉄カレンダー

通信販売 HANKYU DENSHA SHOP、鉄道甲子園オンラインショップ

店舗 ブックファースト梅田2階店、ローソンHB 阪急梅田2階中央店 ほか

■ 特製ショッパー

通信販売 鉄道甲子園オンラインショップ ほか

店舗 ローソンHB 阪急梅田2階中央店、ローソンHA阪急梅田3階店 ほか

4．購入特典

同じ販売場所で、壁掛け版と卓上版を同時に購入いただくと、ノベルティとしてオリジナルデザイン

のクリアファイルをプレゼントします。

※プレゼントを行っていない店舗がございます。ご購入前にご確認ください。

※数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

5．お客様からの購入に関するお問い合わせ先

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社

クリエイティブ局編集セクション TEL：06-6373-6632

（月～金10：00～17：00、土日祝は休み）

■ 会社概要

本社：大阪市北区中崎西 2- 4 -12 梅田センタービル 26F

設立：2019年12月26日

代表者：取締役社長 上田 均

企業サイト： https://hhms.co.jp/

