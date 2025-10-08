営業効率を最大化する攻め×引き戦略 ―営業代行とSNS活用で成果を生む新常識【2025年10月24日(金)11:00~無料オンラインセミナー】

セミナー概要

株式会社営業ハック

日時：10月24日（金）11:00 ～ 12:00

実施形式：Zoomによるオンライン配信

プログラム

11:00 ～ 11:05 挨拶

11:05 ～ 11:30 毎月300アポを生み出すアウトバウンドノウハウ

以下の切り口で、戦略的にテレアポで成果を出す具体的な施策をお伝えします。

- アウトバウンド営業の5原則- アプローチ前の仮説の立て方- 追客アプローチの重要性- 当日追客コールの強化- 継続先アプローチの見極め- アプローチテクニック- テレアポで伝えるべき4つのこと

学べること：

テレアポで成果を出す上での心がまえ具体的な実践方法

こんな方にオススメ：

営業戦略設計を決める立場の方営業組織のチームづくり、部下へのアウトバウンドアプローチの教育、指導を行う立場の方

11:30 ～ 11:50 SNSで商談数を2倍にする 営業効率を劇的に高める“囲い込み型”営業手法

営業効率を高めたいと思っても、「アポ獲得のための架電や訪問に追われて疲弊している」「新規リードがなかなか増えない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

本セミナーでは、SNSを活用してゼロからでも商談数を2倍にした実例をもとに、営業担当者が無理なく成果を上げられる“囲い込み型”の営業手法を解説します。紙面では伝えきれない魅力を伝えるノウハウや、問い合わせが自然に集まる仕組みづくりまで具体的に紹介。営業責任者・経営者の方におすすめの内容です。

学べること：

商談数を増やしたSNS活用事例と、その再現ポイント自然に問い合わせが集まる「囲い込み型営業」の仕組みづくり営業効率を劇的に高めるためのSNS発信・導線設計の実践ノウハウ

こんな方にオススメ：

架電や訪問中心の営業から脱却し、効率的に商談を増やしたい営業責任者新規リード獲得に課題を感じている、経営者・事業責任者SNSを営業活動に活用したいが、具体的な方法が分からない担当者

11:50 ～ 11:55 質疑応答

11:55 ～ 12:00 クロージング・アンケート

お申し込みはこちら(https://snsschool.net/2025/10/02/202510241100/)

登壇者

田中 千晶（Tanaka Chiaki）株式会社BESW 代表取締役

2009年、大学在学中に会社を設立し、1年半で大手企業、中小企業50社と取引をする。 Webプロモーション支援を得意とし、特にSNS活用支援で多くの実績をもつ。

2012年から全国各地でセミナーを精力的に実施。シリコンバレーのFacebook本社やX本社へ毎年出向いて直接SNSの最先端情報を仕入れてきている。

角川出版社、マイナビ社、技術評論社、翔泳社、インプレス社でマーケティング支援の書籍を8冊出版。連載も8社で行う。自身のラジオ番組、パーソナリティとしても活動し、SNSの最新情報を届けている。

▼ 代表田中のXアカウントはこちら

https://x.com/c_tanaka1987

▼ SNSCHOOLについて

企業様ごとにカリキュラムをカスタマイズし、運用・コンサル・研修を一気通貫で行うプログラムです。 今までのSNS運用代行で個別にかかっていたコストを大幅に削減し、企業にとって一生モノの財産になる、人材のスキルアップを実現します。

受講者数総勢11,000人以上！600社以上の研修実績があり、すでに数十社の企業に成果を実感頂いています。

笹田 裕嗣（Sasada Hiroshi）株式会社営業ハック 代表取締役

1988年千葉県生まれ。

新卒1年目で社員数1000名を超える大手人材会社で営業成績トップとなり、3年目からは社内ベンチャー立ち上げに従事。その後、メガベンチャー ネオキャリアに転職し、広告営業を担当。

その後、営業代行のサービスをおこなう個人事業主として独立。

営業の現場で活躍・苦悩している人たちをコミュニティで直に接し、さらに営業代行事業では多くの企業経営者と関わる中で、営業で悩む人は「経営者」「マネージャー」「営業パーソン」の3つのポジションということに気づき、「代行事業」「研修事業」「コンサルティング事業」という3本の柱で、営業の現場・環境を変え、営業で悩む人を0にすべく、2018年4月に株式会社営業ハックを創業する。

▼株式会社営業ハックについて

「営業の悩みを0にする」

私は会社員時代の4年半、営業の現場で一般の営業職として、そして後半は営業マネージャーとして営業に関わってきました。独立してからは、経営者と近い距離で営業戦略や施策づくり、そして一スタッフとして営業代行をおこなってきました。

これまで10年以上営業に関わってきた中で、様々な立場で営業に困っている人が本当に多いと感じています。そして、共通している悩みは「売れない」ということです。

営業をしていく中で売れない理由は2つしかありません。

- 「売れる仕組み」を持っていない- 「売れる商材」を持っていない

この２つだけだと思っています。

この実現が「営業で悩む人を0にする」というミッション実現に直結すると考えています。

営業を通し、世の中に素晴らしいプロダクトだけが溢れる社会にし、より良い社会にしていきます。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency (https://eigyou-hack.com/sales-agency)