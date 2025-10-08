【ルイ・ヴィトン】アイコンバッグ「カプシーヌ」と「サイドトランク」の新作を発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、エレガントなファッションジュエリー・コレクション「LV ファイヤーワークス」から着想を得た今シーズンならではの「カプシーヌ」と、メゾンを象徴するモノグラム・エクリプス キャンバスを使用し、しなやかでリラックス感のある横長のシルエットに仕立てた「サイドトランク」の新作を発売しました。

「LV ファイヤーワークス」コレクションの一部として登場した「カプシーヌ MINI」。同名のエレガントなファッションジュエリー・コレクションから着想を得た一品です。シックなフローズンブルーのトリヨンレザーを使用し、ハンドルにあしらったチェーンの装飾と、サイドに取付け可能なチャームが彩を添えます。フラップはバッグの中に入れることも外に出すこともでき、取外し可能なストラップでさまざまな持ち方も楽しめます。

製品名：カプシーヌ MINI

価格：1,034,000円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 21 x H 13.6 x D 8 cm

エレガントなファッションジュエリー・コレクション「LV ファイヤーワークス」から着想を得た、今シーズンならではの「カプシーヌ BB」。チェーンの装飾を施したハンドルと、ゴールドカラーのチャームが特徴です。トリヨンレザーを使用し、長財布を含む毎日の必需品が収納できるサイズに仕上げました。フラップはバッグの中に入れることも外に出すこともでき、2通りの装いを楽しめ、取外し可能なチャームがきらめきを添えます。

製品名：カプシーヌ BB

価格：1,122,000円

素材：トリヨンレザー

サイズ：W 27 x H 17.3 x D 9 cm

新たに「サイドトランク」ファミリーに加わった「サイドトランク MM EW」。メゾンならではのモノグラム・エクリプス キャンバスを使用し、しなやかでリラックス感のある横長のシルエットに仕上げました。シグネチャーのSロックスタイルの留め具やアイコニックなトランクを想わせるコーナー部分、チェーンなどの金具にはシルバーカラーを採用。手持ち、または取外し＆長さ調節可能なストラップでクロスボディバッグとしても楽しめ、デイリーに活躍するアイテムです。

製品名：サイドトランク MM EW

価格：594,000円

素材：モノグラム・エクリプス キャンバス

サイズ：W 28 x H 15 x D 7 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。