「スマスロ 東京リベンジャーズ」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年10月8日（水）より、サミー株式会社の「スマスロ 東京リベンジャーズ」アプリを配信いたします。
現在ホールで絶賛稼働中の「スマスロ 東京リベンジャーズ」が、早くもアプリになって777Realに登場！
期待枚数が約3,000枚OVERの本機最強特化ZONEの黒い衝動をはじめ、東卍RUSHや東卍CHANCEなども忠実再現！
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【スマスロ 東京リベンジャーズ アプリ概要】
・配信開始日：2025年10月8日（水）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
App Store
└https://itunes.apple.com/jp/app/id6752966205
※上記はスマートフォン専用のURLです。
Google Play
└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0224
【東京リベンジャーズ 777RealJACK概要】
10月8日（水）から777Realでは『東京リベンジャーズ 777RealJACK』と題してイベントを開催！東リべBINGOミッションや限定の東リべアバター、そしてファン必見の777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンドも登場！
・開催期間：10月8日（水）～11月9日（日）
◇東リべBINGOミッション
オリジナルデザインのBINGOカードを使って、777Realのミッションにチャレンジ！
BINGOミッションクリアで777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンドの応募券が貰える！応募券をGETして抽選に参加しよう！
・開催期間：10月8日（水）～11月9日（日）
◇777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンド
777Realオリジナルのスマスロ 東京リベンジャーズ/e東京リベンジャーズのアクリルスマホスタンドが応募景品として登場！主人公・花垣武道デザインをはじめとした7デザインを展開！
東リべBINGOミッションやログインボーナス、イベントなどで配られる応募券をGETして777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンドを手に入れよう！
◇ランキングイベント
スマスロ 東京リベンジャーズ/e東京リベンジャーズのランキングイベントを開催！上位入賞者には東京リベンジャーズのアバターをプレゼント！
また10月27日（月）から始まる『血のハロウィン』イベントではゲーム内で使える限定称号が貰えるかも！イベント詳細はゲーム内のお知らせをチェック！
◇777Real HOW TO動画
777Realを初めて遊ぶ方向けにYouTubeにてHOW TO動画を配信！動画ではアニメ 東京リベンジャーズの主人公・花垣武道を演じる声優の新祐樹さんが登場！
777Realのアプリダウンロードからゲーム内アイテムの使い方までご紹介！
初心者の方でも安心して777Realをお楽しみいただけます。
YouTube： https://youtu.be/4y8CxGqHIR8(https://youtu.be/4y8CxGqHIR8)
※各イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
※イベントの内容・日時等は予告なく変更または中止となる可能性があります。
(C)和久井健／講談社 (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy
「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式SNS：https://x.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。