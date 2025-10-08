「スマスロ 東京リベンジャーズ」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年10月8日（水）より、サミー株式会社の「スマスロ 東京リベンジャーズ」アプリを配信いたします。




　現在ホールで絶賛稼働中の「スマスロ 東京リベンジャーズ」が、早くもアプリになって777Realに登場！


　期待枚数が約3,000枚OVERの本機最強特化ZONEの黒い衝動をはじめ、東卍RUSHや東卍CHANCEなども忠実再現！


　懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！



【スマスロ 東京リベンジャーズ　アプリ概要】


・配信開始日：2025年10月8日（水）


・価格：無料（アイテム課金制）


・配信サイト


　App Store


└https://itunes.apple.com/jp/app/id6752966205


　　※上記はスマートフォン専用のURLです。


　Google Play


└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0224








【東京リベンジャーズ 777RealJACK概要】




　10月8日（水）から777Realでは『東京リベンジャーズ 777RealJACK』と題してイベントを開催！東リべBINGOミッションや限定の東リべアバター、そしてファン必見の777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンドも登場！



・開催期間：10月8日（水）～11月9日（日）



◇東リべBINGOミッション




　オリジナルデザインのBINGOカードを使って、777Realのミッションにチャレンジ！


　BINGOミッションクリアで777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンドの応募券が貰える！応募券をGETして抽選に参加しよう！



　・開催期間：10月8日（水）～11月9日（日）




◇777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンド





　777Realオリジナルのスマスロ 東京リベンジャーズ/e東京リベンジャーズのアクリルスマホスタンドが応募景品として登場！主人公・花垣武道デザインをはじめとした7デザインを展開！


　東リべBINGOミッションやログインボーナス、イベントなどで配られる応募券をGETして777Realオリジナル東京リベンジャーズアクリルスマホスタンドを手に入れよう！




◇ランキングイベント




　スマスロ 東京リベンジャーズ/e東京リベンジャーズのランキングイベントを開催！上位入賞者には東京リベンジャーズのアバターをプレゼント！


　また10月27日（月）から始まる『血のハロウィン』イベントではゲーム内で使える限定称号が貰えるかも！イベント詳細はゲーム内のお知らせをチェック！



◇777Real HOW TO動画




　777Realを初めて遊ぶ方向けにYouTubeにてHOW TO動画を配信！動画ではアニメ 東京リベンジャーズの主人公・花垣武道を演じる声優の新祐樹さんが登場！


　777Realのアプリダウンロードからゲーム内アイテムの使い方までご紹介！


初心者の方でも安心して777Realをお楽しみいただけます。



　YouTube： https://youtu.be/4y8CxGqHIR8(https://youtu.be/4y8CxGqHIR8)



　※各イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。


　※イベントの内容・日時等は予告なく変更または中止となる可能性があります。




(C)和久井健／講談社　(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会　(C)Sammy





「777Real」とは



・URL：https://app.adjust.com/q346tad


※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・公式SNS：https://x.com/777Realofficial





「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。


アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。


この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど


様々な景品へ応募できます。




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。