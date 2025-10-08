PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）グッズを販売します！
○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：大西秀麿）は、２０２５年
１０月１１日から、PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）グッズを２種販売いたします。
○販売商品は、「PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル」と、
電子レンジ、食洗器使用可能で便利な「PASMO・Suica路線図マグカップ」です。
○この商品は、2025年10月11日(土)以降、JR東日本商事が運営するTRAINIART
(トレニアート) 等で販売いたします。
1. 新商品の販売について
○商品詳細
(1) PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル 550円（税込）
両面にポケットが付いており、書類やチケット、写真、メモ等たくさんの収納ができるファイル
です。【サイズ（約）】縦３１ｃｍ×横２２ｃｍ
(2) PASMO・Suica路線図マグカップ 2,090円（税込）
電子レンジ、食洗機使用可能で便利なマグカップです。【サイズ（約）】9ｃｍ×φ8ｃｍ
PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル
PASMO・Suica路線図マグカップ
JR東日本商品化許諾済 SuicaはJR東日本の登録商標です。 PASMOは株式会社パスモの商標です。
○販売情報
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
・TRAINIART JRE MALL店
※ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店の入場には、鉄道博物館の入館券が必要と
なります。
PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）について
PASMO・Suicaは、首都圏をはじめ、全国の鉄道・バスやお買い物などでご利用いただける
交通系ICカードです。
Suicaのご案内ホームページとPASMOのご案内ホームページには、同一の便利なSuica・PASMOの首都圏でのご利用可能エリアの路線図が掲載されています。
この路線図を、このたび初めて商品化します。
【Suicaのご案内ホームページでの路線図掲載URL】
https://www.jreast.co.jp/suica/area/tokyo/pdf/suipasguidemap.pdf
【PASMOのご案内ホームページでの路線図掲載URL】
https://www.pasmo.co.jp/area/train/all.pdf
※URLは2025年10月時点、掲載の路線図は2025年4月1日の時点の内容です。
今後変更になる可能性があります。
２. TRAINIART(トレニアート)について
（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)
「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」を
コンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。
洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道
デザイングッズのマーケットを開拓します。
（2）SHOP (ショップ)
・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店
埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1階
※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。
・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2階
※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。
※一部グッズの販売はございません。
・TRAINIART TOKYO グランスタ店
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内
・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部 TEL:０３-３２９９-１９４７
https://www.ejrt.co.jp/