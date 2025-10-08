PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）グッズを販売します！

株式会社JR東日本商事

○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：大西秀麿）は、２０２５年


　１０月１１日から、PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）グッズを２種販売いたします。


○販売商品は、「PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル」と、


　電子レンジ、食洗器使用可能で便利な「PASMO・Suica路線図マグカップ」です。　


○この商品は、2025年10月11日(土)以降、JR東日本商事が運営するTRAINIART


　(トレニアート) 等で販売いたします。





1. 新商品の販売について


○商品詳細


(1) PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル　550円（税込）


　　両面にポケットが付いており、書類やチケット、写真、メモ等たくさんの収納ができるファイル


　　です。【サイズ（約）】縦３１ｃｍ×横２２ｃｍ


(2) PASMO・Suica路線図マグカップ　2,090円（税込）


　電子レンジ、食洗機使用可能で便利なマグカップです。【サイズ（約）】9ｃｍ×φ8ｃｍ



○販売情報


・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店


・TRAINIART TOKYO グランスタ店


・TRAINIART JRE MALL店


　※ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店の入場には、鉄道博物館の入館券が必要と


　　なります。



PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）について


PASMO・Suicaは、首都圏をはじめ、全国の鉄道・バスやお買い物などでご利用いただける


交通系ICカードです。


Suicaのご案内ホームページとPASMOのご案内ホームページには、同一の便利なSuica・PASMOの首都圏でのご利用可能エリアの路線図が掲載されています。


この路線図を、このたび初めて商品化します。


【Suicaのご案内ホームページでの路線図掲載URL】


　https://www.jreast.co.jp/suica/area/tokyo/pdf/suipasguidemap.pdf


【PASMOのご案内ホームページでの路線図掲載URL】


　https://www.pasmo.co.jp/area/train/all.pdf


※URLは2025年10月時点、掲載の路線図は2025年4月1日の時点の内容です。


　今後変更になる可能性があります。



２. TRAINIART(トレニアート)について


（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)



「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」を


コンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。


洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道


デザイングッズのマーケットを開拓します。





（2）SHOP (ショップ)


【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社JR東日本商事　コンシューマー商品本部　TEL:０３-３２９９-１９４７


https://www.ejrt.co.jp/