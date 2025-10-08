PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）グッズを販売します！

株式会社JR東日本商事

○株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：大西秀麿）は、２０２５年

１０月１１日から、PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）グッズを２種販売いたします。

○販売商品は、「PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル」と、

電子レンジ、食洗器使用可能で便利な「PASMO・Suica路線図マグカップ」です。

○この商品は、2025年10月11日(土)以降、JR東日本商事が運営するTRAINIART

(トレニアート) 等で販売いたします。

1. 新商品の販売について

○商品詳細

(1) PASMO・Suica路線図A4見開きダブルポケットクリアファイル 550円（税込）

両面にポケットが付いており、書類やチケット、写真、メモ等たくさんの収納ができるファイル

です。【サイズ（約）】縦３１ｃｍ×横２２ｃｍ

(2) PASMO・Suica路線図マグカップ 2,090円（税込）

電子レンジ、食洗機使用可能で便利なマグカップです。【サイズ（約）】9ｃｍ×φ8ｃｍ

JR東日本商品化許諾済 SuicaはJR東日本の登録商標です。 PASMOは株式会社パスモの商標です。

○販売情報

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

・TRAINIART JRE MALL店

※ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店の入場には、鉄道博物館の入館券が必要と

なります。

PASMO・Suica路線図（首都圏エリア）について

PASMO・Suicaは、首都圏をはじめ、全国の鉄道・バスやお買い物などでご利用いただける

交通系ICカードです。

Suicaのご案内ホームページとPASMOのご案内ホームページには、同一の便利なSuica・PASMOの首都圏でのご利用可能エリアの路線図が掲載されています。

この路線図を、このたび初めて商品化します。

【Suicaのご案内ホームページでの路線図掲載URL】

https://www.jreast.co.jp/suica/area/tokyo/pdf/suipasguidemap.pdf

【PASMOのご案内ホームページでの路線図掲載URL】

https://www.pasmo.co.jp/area/train/all.pdf

※URLは2025年10月時点、掲載の路線図は2025年4月1日の時点の内容です。

今後変更になる可能性があります。

２. TRAINIART(トレニアート)について

（１）BRAND CONCEPT (ブランドコンセプト)

「TRAINIART(トレニアート)」は、「鉄道をもっと楽しむ」を

コンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。

洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道

デザイングッズのマーケットを開拓します。

（2）SHOP (ショップ)

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1階

※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。

・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館チケットが必要です。

※一部グッズの販売はございません。

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1 階グランスタ内

・TRAINIART JRE MALL 店 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JR東日本商事 コンシューマー商品本部 TEL:０３-３２９９-１９４７

https://www.ejrt.co.jp/