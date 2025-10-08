So-net台湾、『クロスサマナー：R』を日本、台湾、香港、マカオでサービス展開、本日より配信開始！ピクセルアートが彩る“王道冒険RPG”

So-net Entertainment Taiwan Limited

So-net Entertainment Taiwan Limited（本社：台北市、董事長兼CEO：永田 博丈、以下「So-net台湾」）は本日（2025年10月8日）、王道冒険RPG『クロスサマナー：R』の配信開始をお知らせします。

本作は、So-net台湾が株式会社WFS（本社：東京都港区、代表取締役社長：柳原 陽太）のライセンスを取得し、独自にゲーム開発をしたもので、日本、台湾、香港、マカオでサービス展開する予定です。

▼ダウンロードはこちらから

◼︎ iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id6499125543

◼︎ Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.sonet.crosssummoner(https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.sonet.crosssummoner)

前作の壮大な世界観と中世の剣と魔法を舞台にした設定を継承しつつ、戦略性・放置要素・爽快なアクションを融合します。さらにレトロなピクセルアートスタイルを採用し、プレイヤーに新鮮かつ懐かしい冒険体験を提供します。キャラクターボイスには人気声優の浦和希（フォルティス役）と上坂すみれ（リリカ役）を起用し、豪華声優陣によるストーリー演出がゲーム体験を一層盛り上げます。

ゲームシステムでは、オートバトルと戦略的な編成を組み合わせ、プレイヤーはターン中にキャラクター固有の奥義を発動可能。仲間との組み合わせによって多彩な効果が生まれます。戦闘編成は4人のメインキャラクターと複数のサポート枠に対応し、ゲームの進行に伴い「煉獄界」や「騎士の塔」といったダンジョンにも挑戦でき、多様で高難度な戦略バトルを楽しむことができます。

ゲームのコア要素は「収集と育成」で、プレイヤーはさまざまな職業・個性を持つキャラクターを仲間に加え、育成していくことができます。序盤の初心者育成から後半の高難度コンテンツまで、常に新しい目標と挑戦が用意され、チーム編成や成長システムを通じて、長期的なやり込みと爽快感を両立した冒険を楽しむことができます。

リリース記念特典

リリース記念特典は以下のアイテムを配布する予定です。

◼︎ 10万ゴールド

◼︎ 通常召喚石×1(通常ガチャを無料で1回できます)

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169548/table/2_1_4920292c8d5a2e1d72f21e0938baab70.jpg?v=202510080227 ]

▼『クロスサマナー：R』の最新情報はこちらから

◼︎ 公式サイト：https://csr.so-net.tw/JP/ja/

◼︎ 公式Xアカウント：https://x.com/CSRbySonet

◼︎ 公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@CSRbySonet