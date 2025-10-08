JOHNBULLの新ブランド『BRENOA by JOHNBULL（ブレノア バイ ジョンブル）』が2025年10月11日(土)にローンチ

株式会社ジョンブル

JOHNBULL（ジョンブル）から新ブランドとなる『BRENOA by JOHNBULL（ブレノア バイ ジョンブル）』を2025年10月11日（土）よりローンチ。

BRENOA by JOHNBULLはブレイキンをはじめとする、ストリートカルチャーへの敬意を込め、

古着やワークウェアの実用性を受け継ぎながら、現代のライフスタイルに馴染む服を提案。

立ち上げ当初から、岡山県ブレイキンカルチャー協会の方々に協力いただき、共に制作。

今回その協会が主催する ”OK BREAK 2025” の会場にて、BRENOA by JOHNBULLをお披露目。

また、同日よりJOHNBULL ONLINE STOREにて、完全受注生産となる予約受付もスタート。



＜イベント概要＞

”OK BREAK 2025”

■開催日：2025年10月11日（土）

■開催時間：12:00 - 19:00（予定）

■開催場所：@イオンモール岡山 1F未来スクエア

■住所：〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号



詳細はこちら>>(https://judgames.com/game/1909cfa1-e21a-44fb-8ce4-9c227834375f)



＜JOHNBULL ONLINE STORE 完全受注生産予約期間＞

■開催日程：2025年10月11日（土）～10月31日（金）



ご予約はこちら>>(https://www.privatelabo.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=BRENOA&SEARCH_MAX_ROW_LIST=40&sort_order=1&change_color_variation=&change_stock=1)



Instagram：@brenoaofficial(https://www.instagram.com/brenoaofficial/)

about BRENOA by JOHNBULL

DENIM JACKET



岡山デニムを使用した1WASH仕上げのジャケット。

大戦モデルをベースに、肘裏には当て布を加え、表からはステッチのみが見える仕様でスタイリッシュに。袖から背中を一続のステッチにすることで、繋がりを表現。シルエットは、身幅にゆとりを持たせつつ、丈と袖を短めに設定。日本人の体型に馴染みやすく、日常でも着やすいバランスを追求。

袖から背中を繋ぐ４本の並行ステッチは、ヒップホップの4大要素=(DJ)・(MC)・(グラフィティ)・(ブレイキン)/4大精神=(Peace/平和)・(Love/愛)・(Unity/団結)・(Having Fun/楽しむ事)を象徴。1本を赤で仕上げることで、デニムの赤耳をオマージュしつつ、視覚的なアクセントを加える。4本揃ったステッチワークは高度な縫製技術を要し、岡山産の確かな技術を示すディテールとなっている。

JACKET lot.JN261L01 \31,900 tax in

WIDE DENIM PANTS



岡山デニムを使用した1WASH仕上げのワイドパンツ。

ダブルタックのスラックスをベースに、ワイドで現代的なシルエットへ再構築したパンツ。

ヒップポケットは、お尻を覆うように生地を重ね、補強と収納を兼ね備えた構造に。膝裏には当て布を施し、表面にはステッチのみが出る仕様で、動きに対応しつつスタイリッシュに。

ベルトループの下には、シューレース専用ループを追加。シューレースをベルト代わりにしていたストリート背景をリスペクトし、着用時にも安定して固定できる仕様に。



脇線の4本の並行ステッチは、ヒップホップの4大要素=(DJ)・(MC)・(グラフィティ)・(ブレイキン)/4大精神=(Peace/平和)・(Love/愛)・(Unity/団結)・(Having Fun/楽しむ事)を象徴。1本を赤で仕上げることで、デニムの赤耳をオマージュしつつ、視覚的なアクセントを加える。4本揃ったステッチワークは高度な縫製技術を要し、岡山産の確かな技術を示すディテールとなっている。

PANTS lot.JN261P01 \23,100 tax in

TAPERED DENIM PANTS



岡山デニムを使用した1WASH仕上げのテーパードパンツ。

カーゴパンツをベースに、ゆとりを持たせつつ、裾にかけてテーパードを効かせたシルエット。

立体的なフォルムで、ワイドながらもすっきりとした印象に仕上げている。膝裏には当て布を施し、表面にはステッチのみが出る仕様で、動きに対応しつつスタイリッシュに。

ベルトループの下には、シューレース専用ループを追加。シューレースをベルト代わりにしていたストリート背景をリスペクトし、着用時にも安定して固定できる仕様に。



脇線の4本の並行ステッチは、ワイドデニム同様、赤耳をオマージュした使用となっている。

PANTS lot.JN261P02 \26,400 tax in

Instagram：@brenoaofficial(https://www.instagram.com/brenoaofficial/)

【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛ける。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っている。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

BRENOA ＠brenoaofficial(https://www.instagram.com/brenoaofficial/)

JOHNBULL @johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)

WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)