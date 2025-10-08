駅スタンプアプリ「エキタグ」第32回鉄道フェスティバルに出展！

◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供するデジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」は、「鉄道の日」実行委員会が主催する第32回鉄道フェスティバルに出展いたします。


◎今年は、人気鉄道系YouTuberの西園寺さん・ZAKIさんとのコラボ企画である、「EKITAG 西園寺＆ZAKI WORLD 鉄道フェスティバル上陸編」を展開します。


◎限定グッズの販売や、西園寺さん＆ZAKIさんによる「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」、そして「鉄道フェスティバル×エキタグラリー」など、盛りだくさんの内容で皆さまをお迎えいたします。



　鉄道フェスティバル会場内「エキタグブース」実施概要　 　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

● イベント名称：EKITAG 西園寺＆ZAKI WORLD 鉄道フェスティバル上陸編


● 期　　　　間：2025年10月11日(土)・12日(日)10:00~17:00


● 会　　　　場：お台場イーストプロムナード「石と光の広場」内エキタグブース


● 内　　　　容：エキタグオリジナルグッズの販売


　　　　　　　　 西園寺さん＆ZAKIさん「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」


● ア ク セ ス：りんかい線「国際展示場駅」徒歩1分


　　　　　　　　 新交通ゆりかもめ「有明駅」徒歩3分、「東京ビッグサイト駅」徒歩5分


● 備　　　　考：荒天時には中止となる場合がございます。



１．「EKITAG 西園寺＆ZAKI WORLD 鉄道フェスティバル上陸編」概要

<エキタグ公式グッズ販売＞


◎日時：各日10:00~17:00


◎場所：エキタグブース 販売カウンター



●エキタグブースでは、山手線全30駅の駅スタンプステッカーをはじめとする、鉄道会社コラボグッズやエキタグオリジナルグッズを販売いたします。


●新商品として、人気鉄道系YouTuber西園寺さんの大人気動画シリーズ「日本全国で鬼ごっこ THE FINAL」の名シーンスタンプを128種類収録した、限定デザインのヒューマンエキタグと、「エキタグ 西園寺&ZAKI WORLDレザー調刻印カードホルダー」を販売いたします。


●エキタグブースにてグッズを\3,300(税込)購入ごとに、「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」当日の参加券が各日50名様に当たる抽選にご参加いただけます。


●さらに、【各日10:00~14:30限定】で、「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」参加券付き、「エキタグ 西園寺＆ZAKI WORLD限定デザインTシャツ」(以下「限定デザインTシャツ」という)を、全サイズ合計で各日20枚販売いたします。


※限定デザインTシャツは\3,300(税込)購入ごとに参加できる「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」 抽選の対象外となります。



<販売商品>　※一例





<ハイタッチ＆ステッカーお渡し会>


◎日時：・10/11(土) 14:30~16:30 　…ZAKIさん


　　　　・10/12(日) 14:30~16:30 　…西園寺さん


◎場所：エキタグブース 交流会ゾーン(各日14:30～：お渡しカウンターを使用)



●抽選等の条件を満たすと参加可能な、「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」を開催いたします。


　※参加券記載の開始時間10分前を目安にお渡し会カウンターに集合してください。



【第一部(各日14:30~15:10)：参加方法】




【第二部(各日15:10~16:30)：参加方法】




※「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」開催時間中、同じ特典を複数お持ちの方は都度列にお並びください。


※販売商品・特典は予定数に達し次第終了となります。


※「ハイタッチ＆ステッカーお渡し会」の実施時間は、当日の運営状況及び混雑具合によって変更となる場合がございます。


※掲載されている内容は予告なく変更・中止する場合がございます。



【タイムテーブル（各日共通）】


※タイムテーブルの内容は当日の運営状況及び混雑具合によって変更になる場合がございます。


※掲載されている内容は予告なく変更・中止する場合がございます。



２．鉄道フェスティバル×エキタグラリー概要　　

◎日時：各日 10:00～17:00


◎場所：お台場イーストプロムナード「石と光の広場」、「花の広場」



●内容：


　　スタンプが設置されている鉄道事業者ブースとエキタグブースを巡ってスタンプを集めると、


　　取得数に応じて鉄道の日限定の達成スタンプが自動付与されます。


　　設置場所は当日のお楽しみに！


　　また、イベント会場最寄り駅のりんかい線「国際展示場駅」と、新交通ゆりかもめ「有明駅」


　　「東京ビッグサイト駅」では、期間中「鉄道の日限定スタンプ」が取得できます。


●スタンプの取得時間・取得場所：
　　デジタルスタンプ設置箇所にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、


　　取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各箇所の「i」マークをタップし、ご確認ください。


　　※デジタルスタンプスポットにはNFCタグのサインを掲出します。※混雑時は列にお並びの上、ス　　
　　　タンプを取得してください。


　　※会場の混雑具合によってタグが取り下げられている場合はエキタグブースにお越しいただき、ブ


　　　ーススタッフにお声がけください。



エキタグブーススタンプ


【第32回鉄道フェスティバル】


期　間　：　令和７年１０月１１日（土）・１２日（日）　１０：００～１７：００


場　所　：　お台場イーストプロムナード「石と光の広場」、「花の広場」


主　催　：　「鉄道の日」実行委員会


後　援　：　全国知事会／全国市長会／全国町村会／一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会


https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo01_hh_000238.html





今後も多くのお客さまに鉄道でのお出かけをお楽しみいただけるよう、エキタグを活用した


イベントやキャンペーンなど企画展開を図ってまいります。



※「エキタグ」及び「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。


※画像はすべてイメージです。



■駅スタンプアプリ「エキタグ」


　公式HP　　：https://www.ekitag.jp/


　Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/


　X ：https://twitter.com/ekitag_stamp



■参考リンク


　西園寺チャンネル：https://www.youtube.com/@saionjichannel


　ZAKIチャンネル：https://www.youtube.com/@zaki4835


　旅行特化型SNSアプリ「Travy」：https://travy.jp/