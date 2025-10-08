【京王プラザホテル八王子】約500個のLEDキャンドルが灯る幻想的な空間でジャズの生演奏とオードヴル＆お酒を愉しむ「Autumn Candle Night　～生ジャズ演奏を愉しむ秋の夕べ2025～」

株式会社京王プラザホテル

京王プラザホテル八王子（東京：八王子市、総支配人：市村和彦)は、2025年11月20日（木）より1階／＜ロビーラウンジ＞にて11月限定「Autumn Candle Night ～生ジャズ演奏を愉しむ秋の夕べ2025～」を開催いたします。本イベントでは天井高22mの開放的なアトリウム空間を舞台に、約500個のLEDキャンドルが灯る幻想的な空間で大人な秋の夜をお過ごしいただけます。今夏に開催した「Summer Candle Night」は、喉を潤す冷えた生ビールやカクテルなど多彩なドリンク、涼やかな店内での大人の時間が大変ご好評を得ました。本イベントはその好評を受け、秋の夜長にも相応しい音楽と美味でお届けします。

ジャズバンドの生演奏に酔いしれる大人の時間

本プランは、乾杯のグラスを傾けながら、「ウエルカム プティオードヴル」（一人一皿）のテーブルサービスに始まり、合鴨のスモーク、ウニのフランなど9種類のオードヴルがブッフェ形式でお召し上がりいただけます。また、飲み放題メニューには、生ビールやスパークリングワイン、カクテルなどバーテンダーによる豊富なドリンクに、ホットワインも新たに加わり、冬の気配を感じる夜の時間を温かく彩ります。

そして、キャンドルとともに非日常の演出をするのは、ジャズバンドのライブステージ。ピアノ、サックス、トランペット・・・プロ、セミプロ、アマチュアなどジャズ愛好家で構成された9のバンドが日替わりで登場いたします。お客様と共に過ごす、その瞬間の雰囲気や感情に応じて音を紡ぎ出す特別なライブステージは一期一会。揺らめくキャンドルの光とリズムが紡ぐ空間で、多彩なオードヴルブッフェとお酒を召し上がりながら贅沢な大人のひとときをお愉しみください。

■イベント概要

■Autumn Candle Night ～生ジャズ演奏を愉しむ秋の夕べ2025～

期 間：2025年11月20日（木）～ 22日（土）、27日（木）～ 29日（土） 計6日間開催

場 所：京王プラザホテル八王子 1階／＜ロビーラウンジ＞

予約開始：10月8日（水）14：00

■時 間：18:30～21:00（L.O.20:30）

ジャズ演奏 1部／18：30～20：30 2部／20：00～21：00

■料 金：7,800円（料理、飲み放題、サービス料・税金込み）

■オードヴルメニュー

ウエルカム プティオードヴル（一人一皿）

・スペルト小麦とスモークサーモントラウトのサラダ仕立て

・トルティーヤチップスとチーズディップ

・トマトとバジルのモルタディラ

ブッフェメニュー

・スパイシーポテト ・豚モツ煮込み サルサベルデ ・チキンディアブル

・ペンネグラタン ・ウニのフラン ・2種のクロスティーニ

・合鴨のスモーク ・本日の料理 ・サラダ メランジェ

■ドリンクメニュー

・生ビール ・スパークリングワイン ・ワイン ・ウイスキー ・カクテル ・サワー ・焼酎

・ノンアルコールカクテル ・ソフトドリンク

■＜ロビーラウンジ＞ Autumn Candle Night公式サイト

イベントページURL： https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/event/autumn-candle-night2025/

お問い合わせ・ご予約：(０４２)６５６-６７２１【レストラン予約直通】10：00～18：00

※上記料金はサービス料・税金込です。

※写真はイメージです。季節・天候、仕入れ状況により、料理内容や器等が変更になる場合がございます。