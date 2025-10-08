沖縄電力 : 電気設備・水まわりの修理サービス 「おきでん住まいの安心パートナー」の開始について

ホームサーブ株式会社

2025 年 10 月8 日

沖縄電力株式会社

ホームサーブ株式会社

沖縄電力株式会社（代表取締役社長：本永 浩之）およびホームサーブ株式会社（代表取締

役社長：得永 泰裕）は、本日より、沖縄本島にお住まいの沖縄電力とご契約のあるお客さま

に向けた、ご家庭向け電気設備・水まわりの定額制修理サービス「おきでん住まいの安心パー

トナー」の受付を開始いたします。

本サービスは、定額料金をお支払いいただくことで、住居の電気設備等の修理について、

受付から修理までワンストップで提供し、「お手頃な利用料」「修理費用の自己負担ゼロ※1」

「電話 1 本で手配完了」「信頼できる修理業者」の 4 つの安心をお届けする定額制の修理サ

ービスとなっております。

沖縄電力株式会社とホームサーブ株式会社は今後も、お客さまの暮らしに寄り添ったサー

ビスの提供を通じて、より快適で豊かな生活の実現、地域社会のさらなる発展に貢献してま

いります。

受付開始日：2025 年 10 月 8 日（水）

対象：沖縄本島にお住まいの沖縄電力とご契約のあるお客さま（ご家庭向け）※２

申込方法：

１.電話：おきでん住まいの安心パートナーお客さまセンター

0120-426-373、9:00～18:00（土日祝日・年末年始を除く）

２.インターネット：https://sumai.okiden.co.jp/

３.郵送：10 月 8 日以降、対象となるお客さまへお送りするダイレクトメールに同封の

「お申込書」に必須事項をご記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。

※1：サービス対象範囲における修理 1 回あたりの上限金額があり、上限金額はプランにより異なります。また、超過分の費用はお客さまのご負担となります。

※２：自己所有の戸建て・集合物件のお客さま。賃貸住宅はサービス対象外となります。

■資料

別紙：「おきでん住まいの安心パートナー」(https://files.microcms-assets.io/assets/c3d62703fa694812b07f2d6d3b95de56/444af71129c54baf9f9e30c678a4d320/20251008.pdf)

以上

[ホームサーブ株式会社について(https://www.homeserve.co.jp/)]

ホームサーブは、2019 年 2 月に設立された三菱商事株式会社と世界8か国・840万世帯にサービスを提供している英国法人HomeServe 社の合弁会社です。定額制の住宅設備修理サービスを生業としており、以下の企業理念のもとに日本国内で7電力会社および日本郵政などのパートナーシップを結び約28万世帯（2025年5月現在）にサービスを提供し、お客様満足度96.7％※3の評価をいただいています。毎月定額のサービス利用料をお支払いいただくことで、ご自宅の生活インフラ（電気・水道・ガスを利用することを可能とする設備・備品）にトラブルが起きた際には、コールセンターにお電話いただくだけで、修理のご依頼を24時間365日受け付け、訪問・修理いたします。

※3 2023年7月～2024年6月自社サービス利用者調べ（全国3,539人から無作為抽出による）

「暮らしの『困った』に、あたらしい答えを。」

私たちは、日々の生活で感じる「こうだったらいいのに」を形にし、社会の課題を解決しながら、私たち自身も成長する。これを「CSV（Creating Shared Value ＝ 共創価値）」と呼んでいます。そんな「誰もが嬉しい」サービスを生み出すことで、みなさまの暮らしに寄り添い、なくてはならない存在になりたいと考えます。

「Life as a Service」の実現

私たちは、培ってきた住宅設備修理サービスの経験を基盤に、マーケティング、顧客サポート、品質管理、商品開発における専門知識を結集し、「Life as a Service」というミッションを掲げています。信頼できるパートナー企業との協働を通じて、住まいと暮らしを取り巻く多様な課題に対する包括的なソリューションを提供し、お客さま一人ひとりの理想的な暮らしの実現をサポートします。住まいの安心から始まり、生活のあらゆる側面での快適さと安心を追求する、新しい形のライフスタイルサポートサービスです。

＜本件に関するお問合せ＞

ホームサーブ株式会社 広報担当：真鍋

Email：pr@homeserve.co.jp