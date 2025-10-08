駅スタンプアプリ「エキタグ」「北上線に乗って3市町を巡ろう！JR北上線エキタグスタンプラリー」開催！

株式会社ジェイアール東日本企画

◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年10月11日（土）より、「北上線に乗って3市町を巡ろう！JR北上線エキタグスタンプラリー」を開催します。スタンプラリー期間中に、対象駅と対象の観光地を巡ると、オリジナルスタンプを獲得できるほか、抽選で100名様にオリジナル３Ｄコレクション「キハ100系ブラックフェイス+第二和賀川橋梁」をプレゼント！ぜひこの機会に、北上線の魅力に触れる鉄道旅をお楽しみください！

■「北上線に乗って3市町を巡ろう！JR北上線エキタグスタンプラリー」の開催

（１）実施期間 2025年10月11日（土）～2025年11月30日（日）

（２）主催箇所 JR北上線利用促進協議会

（３）実施概要

１.対象箇所

【対象駅】北上駅、ほっとゆだ駅、横手駅

【観光地】北上展勝地レストハウス、ほっとゆだ駅前 湯夢プラザ、

横手市ふれあいセンターかまくら館

２.達成条件と特典

【3駅達成賞】

対象3駅のスタンプをすべて集めた方に、オリジナル限定スタンプをプレゼントします。

（※自動付与）

また、100名様にプレゼントされる「キハ100系ブラックフェイス＋第二和賀川橋梁3Dコレクショ

ン」の抽選の対象となります。（1口）

【3施設達成賞】

対象3駅+施設3施設のスタンプをすべて集めた方に、オリジナル限定スタンプをプレゼントしま

す。（※自動付与）

また、100名様にプレゼントされる「キハ100系ブラックフェイス＋第二和賀川橋梁3Dコレクショ

ン」の抽選の対象となります。（1口）

＜対象箇所のスタンプデザイン一覧＞

＜達成賞のスタンプデザイン一覧＞

左から3駅達成賞、3施設達成賞

＜抽選で当たるオリジナル3Dコレクション＞

キハ100系ブラックフェイス＋第二和賀川橋梁3Dコレクション

（４）スタンプの取得時間・取得場所

デジタルスタンプ設置箇所にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、

取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。

今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。

※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。

■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」

公式HP ：https://www.ekitag.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/

X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp