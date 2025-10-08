10月14日は鉄道の日　数量限定　鉄道オリジナルグッズ全７アイテム新発売！

九州旅客鉄道株式会社

2025年10月８日

JR九州リテール株式会社

ＪＲ九州リテール株式会社は、２０２５年１０月１４日（火）より鉄道オリジナルグッズを銘品蔵・キヨスク各店舗にて販売いたします。アイテム数は毎年好評のカレンダーをはじめ、全７アイテムを作成！学校、会社、自宅など、さまざまな場所で活躍するラインナップをご用意しました♪

銘品蔵オリジナル・数量限定のためお早めに！

ぜひ店舗やイベント会場で見て、触れて、お気に入りの一品を見つけてください！

１ 販売開始日

２０２５年１０月１４日（火）

※１０月１１日、１２日 第３２回「鉄道フェスティバル」（東京）にて先行発売予定

２ 販売店舗

銘品蔵 １３店舗、キヨスク２店舗

※取扱商品は店舗により異なります。詳細はＪＲ九州リテール（株）のHPをご確認ください。

３ 商品

別紙をご覧ください。

４ その他

（１）博多銘品蔵筑紫口店 10/14～10/23 １０日間 鉄道グッズコーナー拡大展開！

今年３２回目を迎える「鉄道の日」を記念して鉄道グッズコーナーがパワーアップ！！

新商品をはじめ、いつもよりたっぷり楽しめるラインナップで、

皆さんのお越しをお待ちしています♪

営業時間 8：00 ～ 21：40

店舗位置：博多駅コンコース中央インフォメーション前

（２）第３２回「鉄道フェスティバルについて」

２０２５年１０月１１日(土)１２日(日)に開催される第３２回「鉄道フェスティバル」JR九州ブ

ースにて先行販売いたします。イベント詳細については国土交通省ＨＰまたは、ＪＲ九州の過去

リリースをご確認ください。

＜国土交通省HP＞

https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo01_hh_000238.html

＜JR九州リリース＞

https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/fukuoka_saga/info/__icsFiles/afieldfile/2025/10/01/20251002_ProductsforSaleatthe32ndRailwayFestival.pdf

別紙

■2026 JR KYUSHU TRAINS CALENDAR 卓上 1,300円（税込）

九州の風景と人気の列車の写真が日々の生活を彩ります♪

1月：特急「かわせみ やませみ」 2月：特急「指宿のたまて箱」 3月：九州新幹線「つばめ」

4月：特急「ソニック」 5月：特急「かんぱち・いちろく」 6月：特急「ふたつ星4047」

7月：特急「海幸山幸」 8月：「或る列車」 ９月：西九州新幹線「かもめ」

10月：「３６ぷらす３」 11月：特急「あそぼーい！」 12月：特急「ゆふいんの森」

■ミニミニ方向幕883系 3,300円（税込）

昨年人気だったミニミニ方向幕の第3弾♪ぜひクルクル回してみてください！

■787系方向幕クリアファイル330円（税込）

方向幕がクリアファイルになって新登場♪

■JR九州路線図クリアファイル 400円（税込）

九州の路線図が一目でわかります♪

おすすめ！

■アクリルマグネット ソニック・或る列車 各700円（税込）

今年周年を迎えたソニックと或る列車のダイカットマグネット♪

■てつどうかんかん～特急「ゆふいんの森」ラベル～（めんツナかんかんプレミアム）

540円（税込）

味の明太子 ふくやのめんツナかんかんプレミアムとの特別コラボ！

おすすめ！