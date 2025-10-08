10月14日は鉄道の日 数量限定 鉄道オリジナルグッズ全７アイテム新発売！
2025年10月８日
JR九州リテール株式会社
ＪＲ九州リテール株式会社は、２０２５年１０月１４日（火）より鉄道オリジナルグッズを銘品蔵・キヨスク各店舗にて販売いたします。アイテム数は毎年好評のカレンダーをはじめ、全７アイテムを作成！学校、会社、自宅など、さまざまな場所で活躍するラインナップをご用意しました♪
銘品蔵オリジナル・数量限定のためお早めに！
ぜひ店舗やイベント会場で見て、触れて、お気に入りの一品を見つけてください！
１ 販売開始日
２０２５年１０月１４日（火）
※１０月１１日、１２日 第３２回「鉄道フェスティバル」（東京）にて先行発売予定
２ 販売店舗
銘品蔵 １３店舗、キヨスク２店舗
※取扱商品は店舗により異なります。詳細はＪＲ九州リテール（株）のHPをご確認ください。
３ 商品
別紙をご覧ください。
４ その他
（１）博多銘品蔵筑紫口店 10/14～10/23 １０日間 鉄道グッズコーナー拡大展開！
今年３２回目を迎える「鉄道の日」を記念して鉄道グッズコーナーがパワーアップ！！
新商品をはじめ、いつもよりたっぷり楽しめるラインナップで、
皆さんのお越しをお待ちしています♪
営業時間 8：00 ～ 21：40
店舗位置：博多駅コンコース中央インフォメーション前
（２）第３２回「鉄道フェスティバルについて」
２０２５年１０月１１日(土)１２日(日)に開催される第３２回「鉄道フェスティバル」JR九州ブ
ースにて先行販売いたします。イベント詳細については国土交通省ＨＰまたは、ＪＲ九州の過去
リリースをご確認ください。
＜国土交通省HP＞
https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo01_hh_000238.html
＜JR九州リリース＞
https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/fukuoka_saga/info/__icsFiles/afieldfile/2025/10/01/20251002_ProductsforSaleatthe32ndRailwayFestival.pdf
別紙
■2026 JR KYUSHU TRAINS CALENDAR 卓上 1,300円（税込）
九州の風景と人気の列車の写真が日々の生活を彩ります♪
1月：特急「かわせみ やませみ」 2月：特急「指宿のたまて箱」 3月：九州新幹線「つばめ」
4月：特急「ソニック」 5月：特急「かんぱち・いちろく」 6月：特急「ふたつ星4047」
7月：特急「海幸山幸」 8月：「或る列車」 ９月：西九州新幹線「かもめ」
10月：「３６ぷらす３」 11月：特急「あそぼーい！」 12月：特急「ゆふいんの森」
■ミニミニ方向幕883系 3,300円（税込）
昨年人気だったミニミニ方向幕の第3弾♪ぜひクルクル回してみてください！
■787系方向幕クリアファイル330円（税込）
方向幕がクリアファイルになって新登場♪
■JR九州路線図クリアファイル 400円（税込）
九州の路線図が一目でわかります♪
おすすめ！
■アクリルマグネット ソニック・或る列車 各700円（税込）
今年周年を迎えたソニックと或る列車のダイカットマグネット♪
■てつどうかんかん～特急「ゆふいんの森」ラベル～（めんツナかんかんプレミアム）
540円（税込）
味の明太子 ふくやのめんツナかんかんプレミアムとの特別コラボ！
おすすめ！