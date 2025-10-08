10月14日は鉄道の日　数量限定　鉄道オリジナルグッズ全７アイテム新発売！

九州旅客鉄道株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年10月８日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JR九州リテール株式会社



　ＪＲ九州リテール株式会社は、２０２５年１０月１４日（火）より鉄道オリジナルグッズを銘品蔵・キヨスク各店舗にて販売いたします。アイテム数は毎年好評のカレンダーをはじめ、全７アイテムを作成！学校、会社、自宅など、さまざまな場所で活躍するラインナップをご用意しました♪


銘品蔵オリジナル・数量限定のためお早めに！


ぜひ店舗やイベント会場で見て、触れて、お気に入りの一品を見つけてください！




１　販売開始日

　　２０２５年１０月１４日（火）


　　※１０月１１日、１２日　第３２回「鉄道フェスティバル」（東京）にて先行発売予定


２　販売店舗

　　銘品蔵　１３店舗、キヨスク２店舗


　　※取扱商品は店舗により異なります。詳細はＪＲ九州リテール（株）のHPをご確認ください。


３　商品

　　別紙をご覧ください。


４　その他

（１）博多銘品蔵筑紫口店　10/14～10/23　１０日間　鉄道グッズコーナー拡大展開！


　　　今年３２回目を迎える「鉄道の日」を記念して鉄道グッズコーナーがパワーアップ！！


　　　新商品をはじめ、いつもよりたっぷり楽しめるラインナップで、


　　　皆さんのお越しをお待ちしています♪


　　　営業時間　8：00　～　21：40


　　 店舗位置：博多駅コンコース中央インフォメーション前



（２）第３２回「鉄道フェスティバルについて」


　　　２０２５年１０月１１日(土)１２日(日)に開催される第３２回「鉄道フェスティバル」JR九州ブ


　　　ースにて先行販売いたします。イベント詳細については国土交通省ＨＰまたは、ＪＲ九州の過去　　　


　　　リリースをご確認ください。



＜国土交通省HP＞


https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo01_hh_000238.html


＜JR九州リリース＞


https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/fukuoka_saga/info/__icsFiles/afieldfile/2025/10/01/20251002_ProductsforSaleatthe32ndRailwayFestival.pdf


別紙

■2026 JR KYUSHU TRAINS CALENDAR 卓上　1,300円（税込）


　九州の風景と人気の列車の写真が日々の生活を彩ります♪


　　1月：特急「かわせみ　やませみ」　2月：特急「指宿のたまて箱」　　　3月：九州新幹線「つばめ」


　　4月：特急「ソニック」　　　　　　5月：特急「かんぱち・いちろく」　6月：特急「ふたつ星4047」


　　7月：特急「海幸山幸」　　　　　　8月：「或る列車」　　　　　　　　９月：西九州新幹線「かもめ」


　　10月：「３６ぷらす３」　　　　　11月：特急「あそぼーい！」　　　　12月：特急「ゆふいんの森」




■ミニミニ方向幕883系 3,300円（税込）


　昨年人気だったミニミニ方向幕の第3弾♪ぜひクルクル回してみてください！





■787系方向幕クリアファイル330円（税込）


　方向幕がクリアファイルになって新登場♪




■JR九州路線図クリアファイル　400円（税込）


　九州の路線図が一目でわかります♪



■アクリルマグネット ソニック・或る列車　　各700円（税込）


　今年周年を迎えたソニックと或る列車のダイカットマグネット♪





■てつどうかんかん～特急「ゆふいんの森」ラベル～（めんツナかんかんプレミアム）　


　540円（税込）


　味の明太子　ふくやのめんツナかんかんプレミアムとの特別コラボ！



