2026 年9月期-2030年9月期 中期経営計画に関する質疑応答集公開のお知らせ

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：米田光宏、以下「ツナググループ」）は、IR活動の一環として、2026 年9月期-2030年9月期 中期経営計画『Circular Recruiting』に関する質疑応答集を公開しましたので下記の通りお知らせいたします。

説明動画配信に加え、質疑応答集を公開することで、より多くの人に当社に関する情報をお届けできればと考えています。当社のご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

中期経営計画 質疑応答集

■2026 年9月期-2030年9月期 中期経営計画『Circular Recruiting』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NVphxHiBlBs ]

説明動画については、当社公式YouTubeYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

モデレーターに相場の福の神 藤本誠之氏をお招きし、代表・米田と対談形式でお送りします。

ツナグ公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCBSaEjTH-QF0BdCLraOI-Cg

他中期経営計画に関する各種資料は下記よりご確認いただけます- 説明資料- 説明動画書き起こし株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給GAP解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。