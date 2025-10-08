【高畠競歩】エントリーリスト発表！世界陸上銅メダリストの勝木、7位入賞の吉川など、世界で活躍する日本代表が高畠に集結！

公益財団法人日本陸上競技連盟フォート・キシモト

2025年10月26日（日）に開催する「第62回全日本競歩高畠大会 兼 愛知・名古屋2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会」のエントリーリストが決定いたしましたのでお知らせいたします。



今大会は、ハーフマラソン競歩・マラソン競歩の公認大会として国内で初めて開催され、男女マラソン競歩における「愛知・名古屋2026アジア競技大会」日本代表選手選考競技会を兼ねて行われます。

男子マラソン競歩には、東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、東京2025世界陸上）銅メダリストの勝木隼人（自衛隊体育学校）、パリ2024オリンピック男女混合競歩リレー日本代表の高橋和生（AD ワークスグループ）がエントリー、女子マラソン競歩には、東京2025世界陸上日本代表の渕瀬真寿美（建装工業）がエントリーしています。

また、男女ハーフマラソン競歩には、東京2025世界陸上7位入賞の吉川絢斗（サンベルクス）、日本代表の矢来舞香（千葉興業銀行）、パリ2024オリンピック8位入賞の古賀友太（大塚製薬）、日本代表の濱西諒（サンベルクス）など国際大会で活躍する日本代表選手が多数出場予定です。





なお、今大会は愛知・名古屋2026アジア競技大会男女マラソン競歩の選考競技会であり、日本代表選考要項に基づき、日本人上位3位以内の競技者の中から、各選考競技会の記録・順位・レース展開・タイム差・気象条件・歩型違反リスクなどを総合的に勘案して代表が選考されます。そのため、今大会の優勝者は、代表に大きく近づきます。日本代表の座をかけた熱戦に、ぜひご注目ください。

【大会概要】

大会名 ：第62回全日本競歩高畠大会

兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会

開催日程：2025年10月26日（日）

開催会場：高畠まほろば競歩路・日本陸連公認競歩コース

実施種目：男子マラソン競歩・女子マラソン競歩

男子ハーフマラソン競歩・女子ハーフマラソン競歩

高校男子10km競歩・高校女子5km競歩

【エントリーリスト】

>>https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1981-4.pdf(https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1981-4.pdf)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nyy8igMaF8s ]

【日本陸連100周年】RIKUJOフェスティバルin国立競技場

>>https://www.jaaf.or.jp/news/article/22845/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22845/)



本連盟は、陸上を愛するみなさまが歴史を繋いでくださったおかげで、本年創立100周年を迎えることができました。

100年支えていただいたみなさまへの感謝を込めて、「～日本陸連100周年記念～RIKUJOフェスティバル in 国立競技場」を開催致します。

本イベントでは、陸上を愛する全てのみなさま（トップアスリート、一般の愛好者、審判、指導者等）を「RIKUJOファミリー」と呼び、「RIKUJOファミリー」が一堂に会し、これまでの100年に感謝して、新たな未来に向かってスタートを切る瞬間を分かち合うことを目的としています。

イベントでは、参加者とトップアスリートがともに楽しむ「RIKUJOファミリー大運動会！」、東京2025世界陸上を含め国内外で輝いた日本代表選手と、その活動を支えてくださった方々を讃える「日本陸連アスレティックス・アワード2025」、「日本陸連100周年セレモニー」を開催いたします。

日本陸連100年の歴史が、未来へのバトンをつなぐその瞬間を、ぜひ皆さん自身の手で、一緒に創りあげましょう。

【2026年日本選手権】 スーパー先行チケット10/16発売！

>>https://www.jaaf.or.jp/news/article/22836/(https://www.jaaf.or.jp/news/article/22836/)

この度、2026年6月12日（金）～14日（日）、名古屋市・パロマ瑞穂スタジアムにて「第110回日本陸上競技選手権大会」を開催することが決定いたしました。同会場での開催は、2016年の第100回大会以来、10年ぶりとなります。

10月16日（木）より数量限定で、第110回日本選手権の「スーパー先行チケット」の販売を開始いたします。

▶ チケット販売ページ（10月14日 12時オープン）： https://w.pia.jp/t/110th-jac/(https://w.pia.jp/t/110th-jac/)