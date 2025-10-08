【高畠競歩】エントリーリスト発表！世界陸上銅メダリストの勝木、7位入賞の吉川など、世界で活躍する日本代表が高畠に集結！
2025年10月26日（日）に開催する「第62回全日本競歩高畠大会 兼 愛知・名古屋2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会」のエントリーリストが決定いたしましたのでお知らせいたします。
今大会は、ハーフマラソン競歩・マラソン競歩の公認大会として国内で初めて開催され、男女マラソン競歩における「愛知・名古屋2026アジア競技大会」日本代表選手選考競技会を兼ねて行われます。
男子マラソン競歩には、東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、東京2025世界陸上）銅メダリストの勝木隼人（自衛隊体育学校）、パリ2024オリンピック男女混合競歩リレー日本代表の高橋和生（AD ワークスグループ）がエントリー、女子マラソン競歩には、東京2025世界陸上日本代表の渕瀬真寿美（建装工業）がエントリーしています。
また、男女ハーフマラソン競歩には、東京2025世界陸上7位入賞の吉川絢斗（サンベルクス）、日本代表の矢来舞香（千葉興業銀行）、パリ2024オリンピック8位入賞の古賀友太（大塚製薬）、日本代表の濱西諒（サンベルクス）など国際大会で活躍する日本代表選手が多数出場予定です。
日本代表の座をかけた熱戦に、ぜひご注目ください。
【大会概要】
大会名 ：第62回全日本競歩高畠大会
兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会
開催日程：2025年10月26日（日）
開催会場：高畠まほろば競歩路・日本陸連公認競歩コース
実施種目：男子マラソン競歩・女子マラソン競歩
男子ハーフマラソン競歩・女子ハーフマラソン競歩
高校男子10km競歩・高校女子5km競歩
【エントリーリスト】
>>https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1981-4.pdf(https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1981-4.pdf)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nyy8igMaF8s ]
