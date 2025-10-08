ベビーカーレンタルサービス「ベビカル」　伊香保グリーン牧場に導入!～10月9日よりお子さまに大人気の新幹線モデルベビーカーをご利用いただけます～

株式会社ジェイアール東日本企画

○株式会社ジェイアール東日本企画は、子育て世代が子供たちと気軽に外出できる社会の実現を目的として、外出先でも便利に利用できる、予約可能なベビーカーレンタルサービス「ベビカル」を展開しています。

○この度、10月9日より、群馬県渋川市のふれあい体験型牧場「伊香保グリーン牧場」でベビーカーのレンタルサービスを開始いたします。ベビーカーは、お子さまに大人気の新幹線モデルベビーカー(B型)を貸出いたします。

○全国で268箇所での展開となり、今後も子育て世代の方々がより気軽に外出できる環境づくりを目指して、拠点拡大およびサービスの拡充を図って参ります。

１．概要

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 予約開始は2025年10月8日(水)14:00からとなります。

※3 ベビカルの利用には、ウェブサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの登録が必要です。

クレジットカードによるWEB決済になります。

伊香保グリーン牧場

群馬県渋川市金井２８４４－１

伊香保グリーン牧場（群馬県渋川市）は、榛名山麓に広がる観光牧場です。羊を中心に、やぎ・うさぎ・馬・牧羊犬など多様な動物を飼育しており、2025年春にはアルパカが新たに加わりました。自然豊かな環境のもと、動物とのふれあいや観光体験を提供しています。なかでも、牧羊犬が羊を巧みに誘導する「シープドッグショー」は迫力があり、見ごたえのある催しとして知られています。

2．貸出品について

新幹線モデルB型ベビーカー(E5系はやぶさ・E7系かがやき・923形ドクターイエロー)

コンビ Acbee plus MA(アクビィ プラス エムエー)

使用条件：生後 7 カ月～4才頃まで（体重 18kg 以下）

本体重量：3.8kg

特 徴：コンビの「Acbee plus MA」は、お子さまの腰がすわった生後7カ月頃から4才頃(体重18kg以下)まで使えるB型ベビーカーです。3kg台の軽量車体ながら、おむつまで入れられるたっぷり収納の伸びる大型荷物カゴと顔まですっぽり覆える長さの大型幌を備えています。

E5系はやぶさベビーカーB型※JR東日本商品化許諾済E7系かがやきベビーカーB型※JR東日本商品化許諾済923形ドクターイエローベビーカーB型※JR西日本商品化許諾済

3．ベビカルのご利用方法 【ベビカルステーション（有人）】

■ベビカルについて

「もっと気軽に子供と外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯が子供と気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカーのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

アプリダウンロード

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id6742533264

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jreast.babycal

