【ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキビーチ】2025年度の「コンデナスト・トラベラー　リーダーズ・チョイス・アワード」の「ハワイ州ホテル部門」で１位を獲得

ザ・リッツ・カールトン レジデンシズ ワイキキビーチ（所在地：オアフ島ホノルル、総支配人：マイク・キャス）がこのたび、米国の大手旅行雑誌「コンデナスト・トラベラー」が発表した2025年度の「リーダーズ・チョイス・アワード」の「ハワイ州ホテル部門」カテゴリーにおいて1位に選出されました。「リーダーズ・チョイス・アワード」は、本年4月1日から6月30日まで行われた「コンデナスト・トラベラー」誌の読者投票の結果に基づいて決定されたもので、「ハワイ州ホテル部門」では州内のトップ10のホテルが選出され、当館がその頂点の座に輝きました。

当館は2023年の同ランキングにおいても1位を獲得しております。2025年度の結果は、「コンデナスト・トラベラー」誌の公式ウェブサイトで既に公開されており（cntraveler.com/rca(https://www.cntraveler.com/inspiration/readers-choice-awards)）、11月号の本誌面上で発表される予定です。

当館では本年、過去数年に渡って段階的に展開してきた数百万ドル規模におよぶ改装作業を完了し、「ラグジュアリー・トラベル」の新たな幕開けを華々しく宣言いたしました。2026年に迎える開業10周年を前に、全面的な改装を行った客室やスイート、リニューアルしたインフィニティ・プール、新たなアメニティや厳選した多彩なゲストプログラムなど、万全の体制でゲストの皆様をお迎えする準備が整っております。そして、刷新した全ての施設およびサービスに、空から海まで空間に息づくオアフ島の魅力と精神を反映させております。

「このような栄誉ある評価をいただけたことは、当ホテルで日々『ザ・リッツ・カールトン』の精神を体現し続ける250名を超えるスタッフの情熱、献身、そして卓越性の証と云えます。『コンデナスト・トラベラー』の読者投票において、ハワイ州内の最優秀ホテルとして認識されたことは、私たち全員にとって大変意義深いものです。ゲストやオーナーの皆様に忘れられない体験を提供し続けるという私達の揺るぎない使命を反映したものであり、今後もワイキキ、そして世界各地で、ラグジュアリーホスピタリティのさらなる高みを目指す励みとなります。（ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキビーチの総支配人、マイク・キャスのコメント）

ご予約と詳細については、以下のリンクをご覧ください。https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/hawaii/waikiki

